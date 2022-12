Así llega Nacional a su reto de figurar en la Libertadores

El equipo verde reanudará esta semana su participación en el torneo continental, el cual ha ganado en dos oportunidades.

Atlético Nacional ya entrenó en Argentina, previo al duelo de ida por Copa Libertadores Este jueves desde las 7:45 p.m. Atlético Nacional visitará a Atlético Tucumán, de Argentina, por los octavos de final de la Copa Libertadores.

El desafío para los dirigidos por Jorge Almirón es traer un buen resultado para sellar su clasificación a la siguiente fase del torneo.

No obstante, el presente del equipo verde no es el mejor por sus resultados en el inicio de este segundo semestre, en donde cayó como local en la primera fecha de la Liga contra Tolima (su verdugo en la final del semestre pasado), ganó contra Santa Fe en Bogotá y empató de nuevo como local contra Patriotas. En esos tres compromisos marcó tres tantos y recibió un gol.

“Nacional tiene un presente bastante confuso, porque no encuentra un nivel de juego óptimo y efectividad. Hay desconfianza con su fútbol porque no fluye, no se nota superior contra sus rivales, la final contra Tolima dejó una herida muy grande”, aseguró Andrés ‘Pote’ Ríos, periodista y reconocido seguidor del cuadro antioqueño.

Actualmente, Atlético Nacional marcha en la décima casilla de la Liga, con cuatro puntos, situación que lo obliga a tener una buena figuración en la Libertadores.

“Tucumán va a salir a proponer y atacar a Nacional, el problema es que nos están generando opciones y muy fácil, nos cogen mal parados, Nacional no está anotando goles, podemos sacar un buen resultado como visitantes, pero la pregunta es cómo va a ser el rendimiento del equipo para el juego de vuelta”.

Por su parte, sobre el importante compromiso de esta semana, el periodista y corresponsal de Blu Radio en Medellín, John Jairo Osorio, se refirió al estadio José Fierro, que puede albergar a cerca de 35 mil espectadores.

“Es una cancha que tiene muy cerca las graderías y se hace sentir mucho la presión de los hinchas, allí deben salir adelante los jugadores que tiene jerarquía y que hagan valer la camiseta como Alexis Henríquez o el mismo Dayro Moreno, que cuentan con un recorrido grande”, aseguró el comunicador.

Osorio terminó diciendo, “Nacional es de los pocos equipos en Suramérica que tiene claro el ataque con dos extremos y un delantero centro, sea con cualquiera de los futbolistas que tiene para jugar, por fuera hace daño y más con Dayro por el medio, si Nacional encuentra espacio le va a dar una posibilidad de tener opciones para desequilibrar”.