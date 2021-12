Así se jugarán las fases previas de la Copa Libertadores 2022

La Conmebol sorteó este lunes 20 de diciembre las fases previas de la Copa Libertadores 2022, que contará con la participación de cuatro equipos colombianos.

Atlético Nacional entrará a jugar directamente la segunda fase del certamen. Tras la final de liga colombiana 2021-II entre Tolima y Cali, se sabrá a que fase entrarán los 'azucareros' y Millonarios.

Los 'pijaos', por su parte, ya están en la fase de grupos (fase 3) por ser el campeón del primer semestre.

Fase 1

E1: Montevideo City Torque (URU) vs Barcelona (ECU)

E2: Deportivo Lara (VEN) vs Bolivar (BOL)

E3: Universidad César Vallejo (PER) vs Olimpia (PAR)

Fase 2

C1: Colombia 3 vs Fluminense (BRA)

C2: Audax Italiano (CHI) vs Estudiantes de la Plata (ARG)

C3: E2 vs Universidad Católica (ECU)

C4: América MG (BRA) vs Guaraní (PAR)

C5: E1 vs Universitario (PER)

C6: Plaza Colonia (URU) vs The Strongest (BOL)

C7: Everton (CHI) vs Monagas (VEN)

C8: E3 vs Atlético Nacional (COL)

Los equipos perdedores de la fase 2 irán a jugar la Copa Sudamericana.