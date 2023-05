Atlético Nacional conmemora los 34 años de la consecusión de su primera Copa Libertadores

Para Atlético Nacional, este miércoles 31 de mayo se conmemora una fecha importante, ya que se festeja el momento en el que se coronaron campeones por primera vez en su historia de una Copa Libertadores.

Para aquella edición del torneo continental, el conjunto 'verdolaga' compartió el Grupo 3 con Millonarios, Deportivo Quito y Emelec, clasificando como segundo, por detrás del conjunto 'embajador'.

En los octavos de final, el conjunto verde de Atioquia se enfrentó a Racing Club de Avellaneda. En la ida, se impuso 2-0 a la 'academia' en condición de local. Sin embargo, en la vuelta, el club argentino le pondría presión y empataría la serie. No obstante, al minuto 86 Felipe Pérez Urrea, el delantero paisa, marcó el gol que le dio el pase a Nacional a los cuartos de final.

En esta instancia, tendría que enfrentarse con un viejo conocido: Millonarios. En la ida, en el Atanasio Girardot, el equipo de Medellín se impuso por la mínima diferencia, gracias a un gol de Albeiro el 'palomo' Usuriaga al minuto 51. Todo terminaría por definirse en El Campin de Bogotá. Ya en la capital colombiana, todo quedó empatado 1-1 con las anotaciones de Carlos la 'gambeta' Estrada para el conjunto 'embajador', y Jhon Jairo la 'turbina' Trellez para los 'verdolagas', dando como ganador a Nacional 2-1 en el marcador global.

En las semifinales, el equipo que lo esperaba era Danubio de Uruguay. En la ida, en el Estadio Centenario de Montevideo, no se sacaron diferencias y todo terminaría 0-0. Sin embargo, el poderío paisa saldría a relucir en el Atanasio Girardot y terminaron goleando 6-0 al equipo uruguayo con goles de Alexis Garcia, Níver Arboleda y un 'poker' del 'Palomo' Usuriaga.

Ya en la final, Olimpia sería el rival a vencer por parte del equipo antioqueño. La ida tendría lugar en el Estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay, en donde el equipo paraguayo terminaría ganándole el duelo 2-0 a Nacional con goles de Rafael Bobadilla y Vidal Sanabria. Sin embargo, el equipo dirigido por Francisco Maturana no bajaría los brazos y en el partido de vuelta disputado en el Estadio el Campín, Nacional forzaría los tiros desde el punto final.

De hecho, el propio 'Pacho' Maturana recuerda que tomó en aquel momento una decisión algo "impopular" que fue haber sacado a uno de los delanteros, Jaime Arango, por un volante de recuperación, Felipe Pérez. "En el primer tiempo tuvimos una lectura correcta y tomamos una decisión antipopular que fue sacar un delantero por un volante porque necesitábamos el balón para jugar. Se tomó la decisión y después llegaron los goles del empate.", afirmo el entrenador.

Finalmente, todo se definiría en la tanda de penales, donde un gigante René Higuita se llevó los reflectores, tras atajar tres de los nueve penales tirados por Olimpia. De hecho, Maturana afirma que le pidió al 'loco' que el primer penal que iba a tirar Olimpia, se lo dedicara al propio 'Pacho' y así pasó. "Le dije a René que el primer penal lo va a tirar Almeida. Yo quiero que ese penal me lo regales a mí. Tírate a tu mano derecha. Me hace caso, se tira a la derecha, lo ataja, ahí yo dije: 'ganamos'".

Sin embargo, el inspirado René, por más de que atajara tantos penales, sus compañeros no lograban meter el penal que los sacara campeones. Maturana recuerda que en aquel momento estaba "caliente" debido a la destacada actuación de Higuita bajo palos, frente a la ineficiencia de cara al arco contrario: "Casi todos los jugadores de Nacional que botaron el penal lo botaron como lo hicieron en los entrenamientos. Yo ya estaba caliente. Tenía vergüenza con René. Higuita tape y tape y nosotros bote y bote y se les dijo: 'cuando lleguen al balón paren un poquito que el arquero se tira antes".

Después de todo lo que significó haber llegado hasta la final y hasta estas últimas instancias, el encargado de poner el penal ganador fue Leonel Álvarez, quien, con un remate cruzado, logró poner a temblar las redes de El Campín. Con respecto a este penal, 'Pacho' recuerda que Álvarez fue el único que le hizo caso a la instrucción que se le dio previo a la tanda de penales y que, muy probablemente, fue por eso que logró anotar el gol. "Resulta que el único que hizo el gesto que les dije fue Leonel. Él evadía la responsabilidad que le tocaba. Él quería que eso se resolviera antes. Vi que 'Leo' se para, el arquero se tiró. Él le da la responsabilidad a una figura de la virgen que le dio la tranquilidad para tirar el penal".

Atlético Nacional levantando la Copa Libertadores 1989

El propio Higuita recuerda aquel momento como algo muy emocionante y único. "Uno devuelve la película a ese momento y lagrimea. Fue muy emocionante. Yo no me acuerdo con quien celebré. Hubo tantos abrazos que no me acuerdo. Pero sentimos esa satisfacción cuando empieza a sonar el himno nacional. Ahí ya uno explota y se siente algo totalmente diferente." afirmó el 'loco'.

Ahora, el conjunto verdolaga conmemora los 34 años de aquel importante suceso que marcó, sin dudas, la historia de uno de los grandes equipos de nuestro balompié colombiano.