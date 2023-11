Boca Juniors, mal perdedor en Copa Libertadores: vuelven a la memoria Once Caldas y Manizales

La derrota por 2-1 frente a Fluminense el pasado sábado por la gran final de la Copa Libertadores 2023, no ha caído muy bien en Boca Juniors. Tanto, que los jugadores ‘xeneizes’ repitieron un histórico hecho en el 2004.

Y es que, una vez recibieron las medallas de plata por coronarse subcampeones del certamen continental, los futbolistas del equipo argentino salieron directamente al vestuario, omitiendo todo el festejo ‘Flu’, por el título obtenido en el estadio Maracaná.

Los dos únicos jugadores que se quedaron un poco más de tiempo en cancha fueron Sergio ‘Chiquito’ Romero y Darío Benedetto, quienes atendieron a los medios postpartido y otorgaron un par de declaraciones. Sin embargo, una vez culminaron sus intervenciones, le siguieron los pasos a sus compañeros.

Cuando las cámaras centraron su foco en Fluminense y la ceremonia de campeón, sorprendentemente no quedaba rastro de la ‘patrulla’ de Jorge Almirón, quien todavía no se ha pronunciado al porqué de esta decisión.

El recuerdo puesto en la Copa Libertadores de 2004

Esta situación evocó inmediatamente en lo que sucedió aquel 1 de julio del 2004, cuando Boca Juniors cayó desde los doce pasos en aquella ocasión frente al Once Caldas del profesor Luis Fernando Montoya.

En aquella final, los ‘xeneizes’ cayeron desde los doce pasos luego de igualar 0-0 en el compromiso de ida y 1-1 en la vuelta. Sin embargo, tras la derrota en los penales, los futbolistas de Boca Juniors ni siquiera se acercaron a reclamar su medalla de plata.

Boca Juniors perdió la final de la Copa Libertadores 2004 desde los doce pasos con Once Caldas. Foto: AFP.

Al ser cuestionado Carlos Bianchi sobre las razones por las cuales no se presentaron en la ceremonia, el entrenador del ‘azul y oro’ en aquel momento fue contundente, afirmando que "no sabía que al subcampeón le daban medallas" porque era la primera vez que caían derrotados en un partido de este calibre por el torneo más importante de Sudamérica.

Y es que, multicampeón con Boca Juniors, el estratega argentino es una voz de autoridad y jerarquía por completo en el entorno ‘xeneize’.

No obstante, referente a lo que fue el no presentarse en la ceremonia de Fluminense campeón, desde Boca Juniors no han dado todavía ninguna manifestación ni argumento de peso.

¿Cuándo vuelve a jugar Boca Juniors?

Boca Juniors reaparecerá en el ámbito local contra San Lorenzo, el miércoles 8 de noviembre a las 5:00 p.m., en el duelo correspondiente a la duodécima jornada de la Copa de la Liga en Argentina.

Cabe destacar que en las últimas horas, los dirigidos por Jorge Almirón ya abandonaron Río de Janeiro hacia territorio argentino como destino.