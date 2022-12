Cantos de Marcelo Gallardo motivan a Boca Juniors para el juego de vuelta, aseguran en Argentina

El entrenador de River Plate, sancionado por Conmebol, salió al balcón del Monumental a cantar con los aficionados tras la igualdad 2-2 con los ‘xeneizes’, en La Bombonera.

Marcelo Gallardo, técnico de River Plate, quien tuvo que presenciar la primera final en el estadio Monumental debido a la sanción de la Conmebol, salió al balcón del escenario deportivo a cantar con los aficionados, el pasado domingo, tras la igualdad 2-2 con Boca Juniors.

El gesto del ‘Muñeco’ no habría caído nada bien en el conjunto ‘xeneize’, que considera que el exjugador festeja de manera anticipada el título, cuando aún quedan 90 minutos por disputarse.

Así lo informó este martes el diario ‘Olé’, de Argentina, que aseguró, además, que el hecho motivó al cuerpo técnico y los jugadores de Boca Juniors, pensando en el juego de vuelta en el estadio Monumental.

“Cuando aún no había bajado la calentura por el triunfo que no fue, la actitud del técnico de River recargó de ánimo a los muchachos como también a muchísimos hinchas que se expresaron en las redes. Antes no querían asomar la nariz por arriba de la frazada. Ahora todos quieren que la final se juegue ya. En River. Contra el mundo. Como en la Copa del 2004, como en la goleada del 2016”, escribió el medio argentino.

“El mensaje que bajaron los referentes (del Apache sobre todo, pero también de Pablo Pérez y de Nahitan Nández, uno de los que más habló), fue que más allá de no haberse cumplido el objetivo trazado en la semana, que era sacar al menos un golcito de diferencia para ir más tranquilo al Monumental, la serie (los goles de visitante valen uno en caso de igualdad en el global) sigue abierta como si el partido en casa no se hubiera jugado. Y que los antecedentes recientes juegan a favor del equipo de Guillermo en ese sentido: el Muñeco nunca pudo ganarle un partido al Boca del Mellizo jugando como local”, agregó ‘Olé’.

El partido de vuelta entre River Plate y Boca Juniors se jugará el próximo sábado 24 de noviembre, en el estadio Monumental, a partir de las 3:00 p.m.

