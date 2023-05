Carlos Ramírez: "El juego contra Boca Juniors marcará el camino de la clasificación del Pereira"

Este jueves, Deportivo Pereira ganó su primer partido en la historia de la Copa Libertadores tras vencer 2-1 a Monagas de Venezuela. Carlos Ramírez fue el encargado de anotar el primer tanto de penalti y dio sus impresiones sobre el juego del 'matecaña' en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

"Feliz de haber podido conseguir este triunfo histórico y que sirvió para posicionarnos en zona de clasificación dentro del grupo", fueron las primeras palabras del defensa central, que además es el capitán del equipo.

Ramírez dejo en claro que se estreno con las mieles del gol a nivel internacional, ya que "en Copa Libertadores no había tenido la posibilidad de marcar aún, jugué en el Once Caldas dos veces y en Águilas, pero Copa Sudamericana".

Otras declaraciones de Carlos Ramírez:

Publicidad

*Sobre el penalti que marcó

"Era algo que ya tenía decidido patear al centro, con el entrenador de arqueros nuestro habíamos analizado que el arquero de ellos se lanzaba en un 95% a su costado derecho y por eso tomamos la decisión de patear fuerte al centro. Eso se hace tres horas antes del juego justamente en el conversatorio se habla y el DT nos explica las virtudes y las debilidades de los porteros rivales".

Las chances de Pereira para avanzar a octavos...

"Dependemos de nosotros, tenemos un partido crucial contra Boca Juniors que sin duda alguna va a marcar mucho el camino de nuestro paso a la siguiente ronda porque de ganarlo estaríamos en franca carrera de hacerlo".

La irregularidad del equipo

"No ha sido fácil porque en el torneo local yo creo que hemos hecho grandes presentaciones, pero no hemos tenido la efectividad necesaria para poder sacar esos resultados importantes. Hemos tenido la posibilidad de ir adelante la mayoría de veces en el marcador y no lo hemos podido mantener, lo terminamos empatando o en su defecto perdiendo. Es un tema que psicológicamente nos ha dado duro, pero ayer (jueves) fue una linda prueba, sabíamos que era una final para nosotros para las aspiraciones que tenemos en la Copa. Al final lo hicimos con jerarquía porque en estos partidos de Libertadores es así".

Publicidad

*La importancia de la experiencia para estos partidos internacionales

"Uno desde su experiencia trata de aportar al máximo porque son momentos difíciles para jugadores más jóvenes que por ahí no tienen el mismo recorrido y al final lo único que uno trata es de transmitir esa tranquilidad para tomar las mejores decisiones".