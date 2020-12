Carlos Tévez y el homenaje a Diego Maradona: "Fue especial, es una camiseta que te da otra energía"

Este miércoles, Boca Juniors venció 0-1 a Internacional , de Porto Alegre, y el gol de la victoria lo anotó Carlos Tévez , quien homenajeó a Diego Maradona en su festejo de gol.

Y es que el atacante del equipo 'xeneize' se quitó su camiseta para mostrar la que usaba 'El Pelusa' en el año 1981, con el mismo equipo del 'apache'.

“Es muy difícil expresar lo que uno siente con esa camiseta, no lo puedo expresar con palabras. Es la mejor que usé, lejos, esa camiseta te hace jugar bien, no podía jugar mal", indicó tras finalizar el compromiso.

El exManchester City , además, reveló que "se lo quería dedicar a la familia Maradona porque me siento uno de ellos y todo lo que haga dentro de la cancha es poco”.

Para el jugador argentino, esa prenda que utilizó el 'Diego' en sus años como futbolista lo motivó para anotar y rendirle un sentido homenaje a su memoria.

“Son sensaciones que nunca creí tenerlas. Es algo muy especial, es una camiseta que te la ponés y te da otra energía, otro poder, es algo único. La sensación que tuvo hoy, nunca la sentí”, agregó.

El exselección argentina indicó en 'TyC Sports' que ya "tenía decidido usar la del '81 y cuando me la puse entró algo en mi cuerpo que no se puede explicar. La camiseta, la historia, todo junto… salí tranquilo porque sabía que un gol iba a meter”