Carlos Tévez y la razón por la que le dejó cobrar el penalti a Sebastián Villa contra Racing

Que Sebastián Villa fuera el encargado de cobrar el penalti que le dieron a Boca Juniors frente a Racing , este miércoles, causó mucha sorpresa.

El encargado de patearlo era Carlos Tévez , quien además se jugó un gran partido en La Bombonera y qué mejor que un gol suyo para cerrar con broche de oro la faena contra 'la academia'.

Sebastián Villa, de penalti, puso el 2-0 de Boca Juniors frente a Racing, en la Libertadores

Pero fue el propio Tévez el que, tras finalizar el partido, dio a conocer las razones por las que le entregó el balón a Villa para que lo ejecutara.

"Se dio. Yo ayer (martes) pateé tres penales que me los atajó Esteban (Andrada). Y cuando Sebastián me lo pide, yo no estaba confiado. El estaba confiado porque había metido tres goles y me pareció justo que él lo patee", aseguró 'El Apache'.

Sebastián Villa, "indomable por momentos, pero clave para el resultado final" de Boca, en la Copa

Boca Juniors venció 2-0 a Racing, con goles de Salvio y Villa, y en las semifinales se verá las caras con Santos, de Brasil, mientras que en la otra llave, River Plate se enfrentará a Palmeiras.