Cerro Porteño y Marcelo Moreno Martins buscarán juntos la Copa Libertadores: "Me encantaría ganarla"

El campeón paraguayo Cerro Porteño presentó este jueves al delantero boliviano Marcelo Moreno Martins, goleador de la actual eliminatoria sudamericana, como refuerzo del equipo que dirige Francisco "Chiqui" Arce con miras a su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022.

"Cuando me propusieron no pensé dos veces. Me encantaría ganar la Copa Libertadores con Cerro Porteño", dijo el popular delantero de la selección boliviana, goleador del premundial regional a Catar-2022 con 10 goles, que militó la última temporada en el Cruzeiro de Brasil.

El torneo sudamericano "es un campeonato que yo no lo tengo todavía y me encantaría ganarlo", precisó el atacante de 34 años. "En este momento lo ideal sería armar un buen equipo para que eso pueda suceder. Y si este es el campeonato que nos falta, lo vamos a buscar", declaró optimista.

El boliviano firmó contrato por dos años y llevará la camiseta número 9, que portaba hasta 2021 el argentino Mauro Boselli, que fue transferido a Estudiantes de La Plata.

El "Flecheiro", apodo del futbolista en Brasil donde transcurrió la mayor parte de su carrera, debutó en Oriente Petrolero a los 16 años, transferido al Vitória de Brasil en el 2004. En el 2007 tuvo su primera etapa en el Cruzeiro y luego dio el salto al Shakhtar Donetsk de Ucrania para recalar seguidamente en el Werder Bremen de Alemania y Wigan de Inglaterra.

En 2011 lo contrató el Gremio de Porto Alegre. Militó más adelante en el Flamengo (2013) y retornó al año siguiente al Cruzeiro. En 2015 fue transferido a la Superliga China donde actuó en tres clubes. En el 2020 volvió a Cruzeiro para hacer escala finalmente en Cerro Porteño.

"Gracias Paraguay. Un saludo a los hinchas de Cerro Porteño", manifestó el goleador en sus primeras declaraciones a periodistas.