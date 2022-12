César Carrillo y su gol contra Corinthians: “El mejor de mi carrera y entró a la historia de Millonarios”

El mediocampista del club capitalino habló con GolCaracol.com sobre su tanto contra el equipo brasileño, que está entre los finalistas al mejor de la Copa Libertadores.

César Carrillo, uno de los futbolistas más destacados de Millonarios en 2018 consiguió un reconocimiento importante en la Copa Libertadores, por su gol contra Corinthians, en Brasil.

Cabe recordar que el gol de Carrillo significó la victoria 1-0 de Millonarios contra Corinthians, en Brasil y la clasificación a la Copa Suramericana.

El mediocampista oriundo de Sincelejo charló con GolCaracol.com luego de quedar entre los cuatro finalistas al mejor tanto del certamen internacional. Además, se refirió a lo que ha sido sus dos semestres con los azules y lo que será el 2019 de la mano de Jorge Luis Pinto.

¿Qué es lo más importante para usted de la nominación con su gol en la Copa Libertadores?

“Estoy feliz con esa nominación, creo que ha sido una bonita experiencia, algo que va a quedar grabado en mi carrera”.

¿Qué significa para usted ese gol?

“Significa satisfacción para mí y una motivación para cada día seguir creciendo, mejorando y madurar más en esta etapa futbolística, creo que mi carrera cada día va mejorando y creciendo y eso es importante”.

¿Se puede denominar que es el mejor de su carrera hasta el momento?

“Sí, claro, es el mejor de mi carrera, el más bonito y el más importante por lo que certificó, porque hace muchos años Millonarios no ganaba en Brasil, porque si no ganábamos no clasificábamos a Copa Suramericana”.

Los hinchas de Millonarios recuerdan mucho el gol de Luis Zapata contra Sao Paulo, ahora recordarán el suyo ¿Qué piensa de eso?

“Entro a la historia de Millonarios y eso lo agradezco mucho”.

¿Usted cree que el remate de fuera del área es su mayor virtud?

“Cada quien tiene su potencial, yo aprovecho el mío, siempre me caracterizo por utilizar la media distancia, el tanto frente a Corinthians es fruto de eso”.

Otro colombiano también está nominado, Juan Fernando Quintero, ¿qué piensa del gol y qué le diría usted a él?

“Felicito también a ‘Juanfer’, fue un lindo gol, además nos representa como colombiano, y le dio el triunfo a River y es meritorio con lo que hizo y se ha esforzado también, ojalá alguno de los dos nos quedemos con eso (risas)”.

¿Cómo evalúa usted el 2018 de Millonarios y el suyo?

“Colectivamente el año no fue exitoso por lo que no clasificamos a la fase final del fútbol colombiano, porque Millonarios siempre tiene que estar peleando, pero eso nos sirve para crecer, mejorar y aprender, esperamos que el 2019 sea muy bueno, y en la parte individual creo que me fue bien, siempre intenté aportarle al equipo y hasta marque varios goles”.

¿Cómo le ha ido con Jorge Luis Pinto?

“Estamos captando la idea de Jorge Luis Pinto, porque todos los técnicos tienen ideas distintas, nosotros esperamos tomar el juego de él rápidamente, con los entrenamientos que tuvimos, hemos sabido lo que él quiere”.

