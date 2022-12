¡Chao el amigo! A peligroso hincha de Boca Juniors le impidieron la entrada a Colombia

El jefe de la barra brava del equipo ‘xeneize’ llegó a Bogotá procedente de Lima, Perú, para ver el juego frente al Tolima, en Ibagué, pero las autoridades lo deportaron.

Rafael Di Zeo, jefe de la barra brava de Boca Juniors, y otros integrantes de La Doce fueron deportados este martes de Colombia.

Estos aficionados habían viajado para el partido del equipo ‘xeneize’ frente a Deportes Tolima, este miércoles, a las 7:30 p.m., en la Copa Libertadores.

Di Zeo había viajado este martes hacía Bogotá, con escala en Lima, Perú. Al llegar al aeropuerto El Dorado no pasó el filtro de las autoridades de migración, quienes decidieron enviarlo de vuelta a Argentina.

La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, se pronunció sobre este hecho en su cuenta de Twitter.

“No tenemos fronteras contra los violentos; ellos no entran a los países que comparten nuestros valores con la violencia en el fútbol. Hoy (martes) Di Zeo y otros cinco barras brava de Boca no entraron a Colombia”, escribió Bullrich.

Según el diario ‘Clarín’, de este país, a principio de este mes, el Ministerio de Seguridad anunció la prohibición de ir a la cancha hasta 2023 para Di Zeo y Mauro Martín (otro líder de la barra) y otros 126 integrantes de La Doce.

