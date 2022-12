Chapecoense inscribió jugador que estaba suspendido y le echó la culpa al ‘spam’

Luiz Otavio anotó el gol del triunfo del conjunto brasileño frente a Lanús, pero acumulaba una sanción de tres fechas por haber sido expulsado contra Nacional el 27 de abril.

Luiz Otavio no solo jugó con Chapecoense contra Lanús, por Copa Libertadores, sino también anotó el gol del triunfo 2-1 de los brasileños. Sin embargo, la Conmebol había informado que el jugador tenía suspensión de tres fechas por haber sido expulsado contra Nacional, el 27 de abril.

"La comunicación no debería haber sido sólo por e-mail, sino también por teléfono, y por ello no recibimos la advertencia y nos indujo al error de la participación con el jugador. Estamos investigando, no tenemos nada ni localizamos nada, puede haber caído en caja de "spam", declaró Luiz Antonio Palaoro, vicepresidente de Chapecoense, en una entrevista con ESPN.

Asímismo, el artículo 61 de la Conmebol permite las notificaciones por medio electrónico. “Las comunicaciones pueden realizarse vía fax, servicio de mensajes o e-mail. El órgano disciplinario competente puede dar las órdenes sobre la forma de realizar las comunicaciones en cada caso concreto, en atención a las circunstancias del momento. Un modo de comunicación específico también puede ser establecido en reglamentos específicos de cada torneo”.

