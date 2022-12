Como es costumbre, Maradona opinó tras la decisión de la Conmebol: "Son la lacra del fútbol"

El técnico de Dorados de Sinaloa arremetió contra Alejandro Domínguez, presidente de la entidad suramericana, luego de que se terminara que la final de la Libertadores se jugará en Madrid.

Diego Maradona se preguntó este jueves por qué la Conmebol no exigió más seguridad y fijó en el estadio de Velez Sarsfield el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores en lugar de trasladarlo a Madrid.

"¿Sabés lo que cuesta eso?", se preguntó el entrenador de los Dorados de Sinaloa durante una entrevista que concedió desde México a la radio bonaerense 'La Red'.

Maradona descalificó las decisiones del presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), el paraguayo Alejandro Domínguez, y del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia.

"La verdad, son la lacra del fútbol. No están capacitados para el cargo, loco. No me jodas que Domínguez va a hablar del fútbol del mundo. No me digas que 'el Chiqui' Tapia va a hablar de fútbol", declaró el excapitán y exseleccionador de la Albiceleste.

Maradona también enfiló sus críticas al River Plate y su entrenador, Marcelo Gallardo, y se preguntó qué van a hacer cuando tengan que volver a jugar en La Bombonera, la cancha del Boca Juniors.