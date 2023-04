Comunicado oficial de Nacional: "Es una lástima no llevar a cabo el encuentro en nuestra ciudad"

Luego de los inconvenientes de violencia vividos el pasado domingo en la previa del duelo entre Atlético Nacional y América de Cali, que llevaron al aplazamiento del atractivo encuentro; las directivas del conjunto 'verdolaga' y un sector de la barra brava del mismo, estuvieron en diálogos junto a la Alcaldía de Medellín, para buscar soluciones con miras a lo que serán los siguientes compromisos del club antioqueño.

Así las cosas, en los últimos minutos Nacional se pronunció, a través de un comunicado de prensa, para dar a conocer las novedades que se presentaron con respecto al duelo de Copa Libertadores, que se disputará este jueves frente a Melgar, de Perú. Ante la negativa de la Alcaldía de Medellín, dicho compromiso internacional se realizará finalmente en el estadio Metropolitano, de Barranquilla, a puerta cerrada.

Comunicado oficial de Nacional:

"Atlético Nacional informa a la opinión pública que luego de la reunión sostenida este lunes en la Alcaldía de Medellin, por recomendación de la Policia Nacional y el DAGRD, no se disputará en el Atanasio Girardot el juego válido por la segunda fecha de la CONMEBOL Copa Libertadores ante Melgar de Perú. Esta sugerencia fue acogida por Nacional; la Alcaldía y la barra Los Del Sur por cuanto los daños sucedidos ayer inhabilitan algunas tribunas.

Por tal razón, nuestro equipo disputará este encuentro el próximo jueves 20 de abril a las 7:00PM, en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Las autoridades de la ciudad determinaron que este juego no tendrá presencia de público.

Para nuestra institución es una verdadera lástima no llevar a cabo este encuentro en nuestra ciudad. Un evento que debería ser una fiesta para todos los antioqueños, infortunadamente tiene que ser trasladado a otro lugar por el actuar de unas pocas personas el pasado domingo en el juego ante el América de Cali.

Nuevamente hacemos un llamado a la tolerancia y el respeto para que nuestra hinchada no se vuelva a ver perjudicada y por el contrario disfrute del espectáculo del fútbol en paz.

Finalmente agradecemos la colaboración del Alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, de las autoridades de la ciudad y al Junior de Barranquilla por su disposición para que este juego se pueda disputar".

¿Qué dijo el alcalde Jaime Pumarejo sobre el partido Nacional vs. Melgar?

El alcalde Jaime Pumarejo habló con Espn y explicó que le abrieron las puertas y ayudaron a Nacional, no sin antes hablar con Daniel Quintero, alcalde de Medellín, y que por cuestiones de seguridad no se abrirán las puertas del estadio Metropolitano este jueves. Además hizo un llamado para que los hinchas no sean protagonistas de actos de violencia.

