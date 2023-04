Conmebol respaldó decisión del VAR, tras revelar audios que avalaron gol de Nacional contra Medellín

En medio de las ‘picantes’ declaraciones de Luciano Pons, en las que atacó fuertemente a la Conmebol y el arbitraje del juego entre Nacional de Uruguay e Independiente Medellín por Copa Libertadores, la misma entidad sudamericana compartió los audios del VAR al público, de la última jugada del encuentro, en la que el conjunto local marcó el 2-1 definitivo, con influencia de una mano en ataque que el Árbitro Asistente de Video avaló como natural.

Con el juego igualado a un gol, un cobro de falta a favor de los ‘charrúas’ culminó en el tanto de la victoria y también el inicio de una fuerte disputa en el campo por parte de jugadores del ‘poderoso’ y del equipo uruguayo; todo por una mano de Bruno Damiani, quien desvió la trayectoria del balón y le dejó la pelota en los pies de Fabián Noguera, para que marcara el gol de la victoria.

Según lo analizó y compartió la cuenta de la Conmebol Libertadores a través de sus redes, la decisión de validar el gol es justificada dentro del reglamento: “En el minuto 90+5, en un cobro de tiro libre a favor del equipo 'blanco’, el balón llega al área penal adversaria y golpea el brazo de un atacante que se estaba levantando luego de haber caído. La posición del brazo se debe entender como natural para esta acción, por lo que no se debe sancionar infracción de mano”.

“El VAR comparte esta interpretación, sumando además, que no se trata de una mano de inmediatez para marcar un gol y luego de descartar así mismo una infracción de juera de juego, utilizando líneas virtuales, que confirman la decisión de campo: gol”, se explicó dentro del video, que también reveló a detalle la charla entre el juez central y los árbitros integrantes del VAR, para llegar a la conclusión de validar la anotación a favor de Nacional.

Publicidad

Mientras Darío Herrera, árbitro central del compromiso, solicitaba al VAR una explicación de lo que había sucedido en la jugada, ya que los jugadores le estaban pidiendo una mano; arriba, en el Árbitro Asistente de Video, Jorge Baliño, Pablo Dóvalo, Cristian Navarro y Maximiliano del Yesso debatían entre sí, para consensuar una decisión definitiva.

Pidiendo la jugada desde varios ángulos, entre sí, empezaron a determinar si era o no fuera de lugar, sin embargo, desde la cancha se insistía en que lo importante era analizar una posible mano en la jugada que termina en gol, algo que proceden a hacer desde el VAR de manera inmediata en pocos segundos: “Para mí es mano no sancionable porque está de apoyo; ahora revisemos el posible fuera de juego”, concluyeron.

“Está en la línea para mí”, emitieron al terreno de juego del Parque Central desde el Asistente de Video, que consideró que la jugada estaba en regla, ya que no hay posición adelantada por parte de ningún jugador de Nacional. Sin embargo, antes de dar la determinación final sobre la validación o no del gol, el VAR nuevamente revisó la jugada de mano para ver si era o no sancionable.

Publicidad

“Quiero ver la mano, para mí es mano de apoyo. Darío, te confirmó el gol del jugador número 18. No hay fuera de juego, la mano es de apoyo y no es del jugador que convierte el gol”: fue la conclusión que el Var le comunicó al juez central, quien procedió a validar el gol y proseguir con el partido, que al final terminó 2-1 a favor de Nacional de Uruguay sobre Independiente Medellín, en la segunda jornada del grupo B, de la Copa Libertadores.