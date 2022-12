Copa Libertadores 2023: Millonarios y Medellín conocieron sus rivales para la segunda fase

Este miércoles, la Conmebol realizó el sorteo de las fases previa de la Copa Libertadores 2023, que tiene como actual campeón a Flamengo, de Brasil. Los equipos colombianos que lucharán por acceder a la fase de grupos son Millonarios e Independiente Medellín. Ambos clubes ya conocieron a sus rivales.

Millonarios y Deportivo Independiente Medellín entraron directamente a la segunda fase de la competencia. Ambos estuvieron presentes en el bolillero 1 del sorteo, por estar en una mejor posición del ranking de la Conmebol.

El 'poderoso' terminó cruzado con el vencedor de la serie E2, de la primera fase. Los dirigidos por David González deberán esperar al ganador entre El Nacional, de Ecuador, y Nacional Potosí, de Bolivia.

Por su parte, el cuadro 'embajador' deberá enfrentarse a Universidad Católica de Ecuador, conjunto que hasta hace poco dirigía el colombiano Santiago Escobar. Aunque no hay fechas definidas para estos partidos, la Conmebol confirmó que serán en las semanas del 22 de febrero y el 1 de marzo.

Cabe recordar que, Millonarios obtuvo su cupo a esta instancia de la Copa Libertadores, luego de ser el campeón de la Copa Colombia 2022, mientras que Medellín accedió por ser el segundo mejor equipo de la reclasificación en la Liga del fútbol colombiano 2022.

Los dos conjuntos de nuestro país que consiguieron el cupo directo a la fase de grupos es Atlético Nacional y Deportivo Pereira, por haber sido los campeones en los dos torneos del año. Tanto verdolagas, como 'matecañas' deberán esperar hasta marzo para conocer los grupos a los que irán.

Lo que sí se supo en el sorteo de este miércoles fue cómo se disputará la fase 3 de la Copa Libertadores, que será definitiva para conocer el destino de los equipos. Medellín quedó ubicado como C4, mientras que Millonarios es C8.

En caso de que los antioqueños superen la fase 2, se enfrentarán a Always Ready o Magallanes, por un cupo en la fase de grupos. Por su parte, Millonarios tendría una tarea más complicada, pues en caso de clasificar, deberán chocar contra el vencedor entre Carabobo y Atlético Mineiro.

Así quedaron los cruces de la fase previa de la Copa Libertadores:

Fase 1

Sport Huancayo (PER) vs Nacional (PAR) E1

Nacional Potosí (BOL) vs El Nacional (ECU) E2

Boston River (URU) vs Zamora (VEN)

Fase 2

Carabobo (VEN) vs Atlético Mineiro (BRA)

E1 vs Sporting Cristal (PER)

Deportivo Maldonado (URU) vs Fortaleza (BRA)

E2 vs Independiente Medellín (COL)

Magallanes (CHI) vs Always Ready (BOL)

Curicó Unido (CHI) vs Cerro Porteño (PAR)

E3 vs Huracán (ARG)

Universidad Católica (ECU) vs Millonarios (COL)