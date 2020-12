Copa Libertadores: Boca Juniors, con toda su banda para enfrentar a Inter y sellar su pase a cuartos

El argentino Boca Juniors , con la ventaja de su triunfo de visitante, recibirá el miércoles al brasileño Inter de Porto Alegre, obligado a ganar por buen margen para revertir una llave desfavorable por la vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores 2020.

En una serie que fue postergada por el fallecimiento del ídolo del fútbol mundial Diego Maradona el 25 de noviembre, fecha en la que estaba previsto el choque de ida en Porto Alegre, Boca se adueñó del primer duelo el miércoles pasado, al imponerse por 1-0 en el Beira-Río con gol de Carlos Tevez.

De este modo, el conjunto xeneize, que persigue el sueño de ganar por séptima vez la Copa Libertadores, necesita apenas un empate para avanzar a los cuartos de final, mientras que Inter debe ganar por 2-0, o por un gol de distancia si es que anota dos o más tantos en su paso por Buenos Aires.

En los cuartos ya espera el argentino Racing Club , que viene de dar el gran impacto de la Copa al eliminar al campeón defensor Flamengo , por la vía de los penales (5-3) en el Maracaná de Rio de Janeiro, tras dos empates 1-1 en la llave.

- Boca de lleno en la Copa -

Aunque no descuida su paso por el torneo local, en el que avanzó a la ronda Campeonato, Boca tiene la cabeza puesta en la Libertadores, y para calmar las ansias el DT Miguel Russo expresó que "el primer objetivo es Inter . Uno no elige los rivales en la Copa, pero si uno aspira a algo mucho más grande, vendrán otros rivales y tendremos que estar preparados".

"Hoy hablamos del presente, que es Inter, porque desviarnos del objetivo no tiene sentido. Después, si tenemos la suerte de pasar, nos enfocaremos en Racing. Son muy claros los objetivos, pero no porque no tengamos anhelo. Es muy parejo todo. Y si la idea es estar arriba, hay que ganarles a todos", destacó Russo , quien también era el entrenador de Boca cuando el 'xeneize' conquistó su último título de Libertadores, en 2007.

La idea de Russo es alinear en el desquite a los mismos que consiguieron la victoria en Porto Alegre, más allá de la ligera lesión que sufrió el delantero Ramón Ábila, que de todos modos fue suplente en el duelo de ida.

Obligado a rotar equipo por un calendario que no da tregua, el director técnico de Boca sostuvo que "tuvimos algunas dificultades, pero las fuimos superando. Cuando se juega doble competencia, es bueno rotar. Vamos viendo lo que más nos conviene, no hay una regla. Como fue un año atípico (por la pandemia), algunos necesitan jugar más que otros".

- Inter bajo presión -

De su lado, Inter viene de empatar 2-2 con Atlético Mineiro en Belo Horizonte por el Brasileirao, un buen resultado ante uno de los candidatos al título, pero con sabor a poco en medio de una racha negativa de ocho partidos sin triunfos, incluidas cinco derrotas en el camino.

El colorado gaúcho parece haber sentido la partida del técnico argentino Eduardo Coudet, que emigró al Celta español, y el equipo ha retrocedido desde el primer al sexto puesto en el campeonato brasileño. El miércoles afrontará otra final a todo o nada en su decisiva visita a Boca.

En el conjunto brasileño, el primer regreso es el del entrenador Abel Braga, recuperado del Covid-19, mientras que también podrían tomar parte Edenilson y el defensor Víctor Cuesta, ausentes en el primer encuentro.

El encuentro se jugará el miércoles desde las 7:30 p.m. hora colombiana en el estadio La Bombonera, con arbitraje del chileno Roberto Tobar, mientras que el VAR lo dirigirá su compatriota Julio Bascuñán.

Estas son las posibles formaciones:

Boca: Esteban Andrada - Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra - Eduardo Salvio, Jorman Campuzano, Nicolás Capaldo y Edwin Cardona - Sebastián Villa y Carlos Tevez. DT: Miguel Ángel Russo.

Inter: Marcelo Lomba - Rodinei o Heitor, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta y Uendel - Rodrigo Dourado, Edenílson, Patrick y Andrés D’Alessandro - Yuri Alberto y Thiago Galhardo. DT: Abel Braga.