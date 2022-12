Dani Alves: “Para mi jugar un River vs Boca fuera de suramérica es la vergüenza mas grande”

El lateral brasileño, quien milita en el PSG, publicó varios videos en sus redes sociales rechazando la decisión que se tomó con la final de la Copa Libertadores.

Dani Alves, futbolista brasileño, se refirió a la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors, que ahora se disputará el 9 de diciembre en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid.

Publicidad

Lea también: Madrid prepara fuerte dispositivo de seguridad para recibir la final entre River Plate y Boca Juniors

En varias publicaciones en su cuenta de Instagram, manifestó que “para mi jugar un Boca contra River fuera de suramérica es la vergüenza mas grande que he visto y que voy a ver, como jugador del fútbol y como alguien que considera que ese deporte se puede vivir con sentimientos, pasión, pero sobre todo con respeto”.

Además, sobre la sanción a la hinchada del equipo ‘millonario’ dijo que “no se educan personas así, quitándoles las cosas, se enseñan con buenos modales y hábitos, los maleducados deben pagar por sus actos, no los otros”.

Alves destacó que se pronunció frente a ese tema porque “es indignante, se supone que no tengo nada que ver, pero como futbolista suramericano y como un enamorado del fútbol y de la rivalidad sana, me he sentido en el derecho y obligación de expresar mi opinión”.

Publicidad

Vea también: Se salvó de milagro: futbolista surcoreano se rompió tres vértebras luego de una caída en un partido

El lateral brasileño también se refirió a los hinchas de River Plate quienes compraron su boleta y asistieron al estadio Monumental a presenciar la final.

Publicidad

“Espero que eso no suceda por el bien del fútbol, que la gente que no tiene nada que ver con lo sucedido tenga que pagar por algunos maleducados. A lo mejor solo tenían la posiblidad de este Boca contra River en una final, que ahora no lo van a poder ver y que la quieren cambiar a Europa”, concluyó Dani Aves.