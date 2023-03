Daniel Cataño, tras triunfo de Millonarios en Libertadores: "Más que una revancha, es una bendición"

Daniel Cataño fue una de las figuras de Millonarios que clasificó a la tercera fase previa de la Copa Libertadores. El volante fue el autor del gol de la clasificación del 'embajador', que venció 2-1 a Universidad Católica, de Ecuador, en el estadio El Campín.

El futbolista fue uno de los invitados este viernes al programa 'Blog Deportivo, de 'Blu Radio', y allí habló de su golazo al equipo ecuatoriano.

"Sí, afortunadamente la logro coger bien y cuando uno coge esos balones pleno y por lo general esas acciones terminan en esos golazos", dijo de entrada el centrocampista del azul de la capital.

Cuando le consultaron sobre cuál fue lo mejor de Millonarios en el partido, Cataño fue certero en afirmar es "que clasificamos porque era el objetivo principal y lo logramos. Independiente de como los demás vean cómo clasificamos, esto nos fortalece y nos ayuda para darnos cuenta de que tenemos un gran equipo. Todavía tenemos mucho por dar. Igual pienso que hicimos un gran trabajo y el equipo trabajó muy bien, con la capacidad para sacar la casta y la jerarquía para remontar y clasificar".

Otras declaraciones:

*Más detalles sobre el gol convertido

"Obviamente es que anotar siempre es bonito y sobre todo en un gol importante, por lo que significaba la clasificación y lo estábamos buscando. Aparte estaba mi familia en la tribuna y yo creo que más como un desahogo o una revancha, yo lo veo como una bendición de Dios y un respaldo de él hacia mi vida, porque independientemente de los momentos difíciles por los que he pasado últimamente siempre hay una luz y Dios me ha dado esa fuerza y fortaleza para levantarme, ayer (jueves) no fue la excepción. Ojalá vengan más goles y más alegrías".

*Qué les dijo el profesor Alberto Gamero en el entretiempo

"El 'profe' no nos dice mucho, pero con el movimiento que él hace de jugadores lo dice todo porque él toma la decisión de sacar a Daniel que no estaba jugando mal, sino porque simplemente teníamos que tratar de aprovechar ese hombre de más que teníamos en la parte de adelante".

*Análisis del rival: Atlético Mineiro

"Uno como jugador siempre le gusta jugar este tiempo de partidos, jugarlos y ganarlos. Sabemos la calidad del rival que vamos a enfrentar, pero creo que para eso nos preparamos y eso es lo que nos gusta. Esperamos que podamos competir y estar a la altura, igual vamos a apuntar a pasar la ronda porque sabemos que nos jugamos el paso a una Copa Libertadores, que todos sabemos lo que significa. Esperamos estar a la altura de esta nueva experiencia".