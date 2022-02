"Daniel Ruiz se ha puesto la número 10 de Millonarios con mucha responsabilidad, ha crecido mucho"

En la nómina actual de Millonarios se ha venido destacando y consolidando de manera definitiva el bogotano Daniel Ruiz, quien recibió la confianza de parte del profesor Alberto Gamero, se puso la camiseta '10' a su espalda y a fe que ha respondido de la mejor manera Incluso, la semana pasada anotó un gol en el triunfo 2-0 sobre Águilas Doradas en El Campín y confirmó su buen momento.

Ahora todos en el plantel de los albiazules se alistan para el primer gran reto de la temporada, al enfrentar a Fluminense, de Brasil, en la fase previa de la Copa Libertadores 2022. La ida será este martes 22 de febrero en el estadio El Campín, a las 7:30 p.m.

Para hablar del tema de llevar ese número a su espalda y el significado que tiene, GolCaracol contactó a Gabriel Héctor Fernández, quien dejó recuerdos por su paso por el club 'embajador' en la temporda 2005/2006.

"Llevar la número 10 siempre es una responsabilidad en cualquier equipo, pero llevar la número 10 de Millonarios tiene un significado especial por lo que claramente significa: la historia del club y los jugadores que han vestido a lo largo de su historia", dijo inicialmente el argentino, que se encuentra trabajando como gerente deportivo de Cibao FC, del fútbol profesional de República Dominicana.

¿Sigue a Millonarios, sabe que ha surgido un jugador joven y de proyección en la zona de creación del equipo?

"Por supuesto que sigo a Millonarios. Veo un buen número de partidos. Y con respecto a Daniel Ruiz lo tengo muy referenciado, lo sigo mucho y lo veo mucho. Ese chico ha crecido mucho. Se ha visto un gran crecimiento y una gran evolución en él. Esperemos que siga haciendo las cosas como hasta ahora, al final para todos los hinchas de Millonarios siempre va a ser muy bueno tener jugadores de esa característica y de esa jerarquía como la de Daniel.".

¿No le ha pesado a Ruiz el hecho de llevar la '10' de Millonarios a su espalda?

"No, por lo visto no. Se ha colocado esa camiseta y este número con mucha, mucha responsabilidad. La verdad es que uno ve que no le está pesando ese hecho. Juega bien él. Y eso es muy bueno, de valorar por parte de todos en el club".

¿Qué se necesita para asumir un reto de ser el guía, el líder, el hombre de las ideas ofensivas en un equipo como Millonarios?

"Vestir la número 10 de Millonarios significa mucha responsabilidad, compromiso, seriedad, liderazgo y entender el reto que vas a asumir en el momento que te pones esa camiseta y ese número. Lógicamente que al colocarse esa camiseta y ese número uno debe entender que trae una historia riquísima y que lógicamente, hay que saber llevarla".

Los números de Daniel Ruiz con Millonarios



Minutos jugados: 2.969

2.969 Goles: 5

5 Primer gol con Millonarios: 20 de junio de 2021 frente a Tolima.

20 de junio de 2021 frente a Tolima. Fecha del debut: 16 de enero de 2021 vs Envigado

¿Cuándo juegan Millonarios y Fluminense el partido de vuelta de Copa Libertadores?

Millonarios tendrá que visitar a Fluminense, en la definición de la serie, el próximo martes 1 de marzo de 2022, en el estadio Sao Januario, de Río de Janeiro. Cabe indicar que colombianos y brasileños se verán las caras este 22 de febrero, en el estadio El Campín. La boletería para este partido de Copa Libertadores ya se encuentra a la venta en TuBoleta.

