Danilo Santacruz: "Gracias a Dios pude dar el gol, estoy muy contento; fue un triunfo importante"

Deportivo Pereira e Independiente del Valle se enfrentaron en el Estadio Hernán Ramírez Villegas por el juego válido por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores en su edición 2023. En aquel encuentro, el 'grande matecaña' logró llevarse la victoria gracias a un gol de Danilo Santacruz, jugador paraguayo de 28 años de edad.

En charla con 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', el guaraní habló de cómo se desarrolló el partido y cuáles eran las facultades que lograron anular del equipo ecuatoriano: "Cada partido se juega con mucha intensidad, pero todos los equipos son diferentes, todos tienen un distinto estilo de juego. A nosotros en todos los partidos nos toca salir a jugar de igual a igual. Nos tuvimos que replegar un poco porque obviamente conocemos al equipo rival y sabemos de lo que son capaces. Ayer hicimos un perfecto partido hablando técnicamente y nos salió de verdad que todo muy bien. Así como nos lo había hablado el profe (Alejandro Restrepo)".

"Cada formación táctica tiene un propósito. Nosotros en el partido de ayer justamente estudiamos mucho a Independiente del Valle y sabíamos que el fuerte de ellos es la posición de balón y que les gusta tenerlos a ello mucho. Entonces la tenencia de la pelota fue lo que estudiamos y la circulación de la misma. Entonces, la verdad, qué sabíamos que el arquero sale mucho arriesgar y que justamente es muy bueno jugando con los pies y le puede dar muchas opciones a sus centrales de salida. Entonces, lo que hicimos de manera táctica era cerrarle los espacios por la mitad, siempre analizando los vídeos y las jugadas que ellos tratan de conectar y ahí con los mediocampistas de primera línea, la idea era que pudiéramos nosotros manejar el centro del campo", complementó el jugador 'matecaña'.

Sumado a eso, Danilo enfatizó en las claves para contrarrestar esos aspectos positivos de los ecuatorianos, que se fueron en 'blanco' del estadio Ramírez Villegas: "Tratamos de sobreponernos también a la salida de ellos y cerrar esos espacios por la mitad cada vez que la pelota se iba al lateral y tratábamos de hacer la presión de que varios jugadores se arrimen a los jugadores del equipo rival. Entonces ahí recuperamos muchas pelotas y tuvimos muchas ocasiones también llegando al área rival de contragolpe".

Publicidad

Claramente, también habló del gol que le pudo dar la victoria 1-0 al Deportivo Pereira en donde aseguró que se siente muy feliz de poder haber marcado y de poder haberle dado el partido a su equipo: "Estoy muy contento por el gol. Gracias a Dios pude dar el gol y por el tema también de la victoria estoy muy feliz. Es una victoria muy importante y de verdad que en esta serie lo más importante es no recibir goles también. Entonces, lo más importante es que nos podemos llevar la victoria y ahora nos toca pensar en la vuelta".

Igualmente, habló del 'curioso' pase que recibió por parte de Eber Moreno, quien 'entre chiste y chanza', admitió que había buscado rematar al arco, pero, por fortuna, terminó siendo un gran pase para que Santacruz lograra anotar: "En el vestuario, él me había dicho que me había asistido, pero yo pienso que era como bromeando. Aun así, yo creo que pateó al Arco. En la repetición se ve que el patea al arco y yo creo que el arquero desvía un poco con el talón. Pero, yo aun así estaba continuando la jugada, pero cuando vi que Zuluaga hizo el pase a Eber, salí acompañar la jugada y menos mal que puedo aprovechar la jugada y fue ahí que se produjo el gol".

Finalmente, fue preguntado por el gesto de dolor y la salida inmediata del campo de juego una vez marcó y aseguró que desde hace algunos partidos venía sobrecargado físicamente. "Estoy un poco cargado físicamente. Recuerdo que en los días anteriores estaba sintiendo una pequeña molestia, pero la verdad que eso no me impedía jugar el partido y por eso estaba normal, al 100% para jugar el partido. Pero justamente en ese esfuerzo que realicé para marcar el gol me resentí del abductor. Ahora, tengo que hacer los estudios para saber cuál es la gravedad de la lesión y ver qué tal. Tenemos entrenamiento, ahorita en la tarde, entonces seguramente con el doctor vamos a charlar sobre eso y hablar con él para hacer los estudios y ver los resultados de lo mismo".

Publicidad

Deportivo Pereira regresará a la acción el próximo sábado 5 de agosto contra el Boyacá Chicó, esto por la Liga Colombiana. Recibirá al conjunto 'ajedrezado' en el Estadio Hernán Ramírez Villegas y la pelota rodará a las 6:10 pm.