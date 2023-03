David González: "No me tomo personal lo que digan los hinchas, quiero que salgan felices"

Deportivo Independiente Medellín consiguió la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023, luego de vencer en la fase previa tres a Magallanes, de Chile. El conjunto antioqueño venció 2-0 a su rival, con un doblete del argentino Luciano Pons. David González habló con 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' y contó cómo vivió su paso a la siguiente fase del certamen continental.

En la previa de este cruce de Libertadores, los hinchas del 'poderoso' no estaban muy contentos con el rendimiento de su equipo. Tanto así, que en las tribunas del Atanasio Girardot se escuchaban chiflidos en contra del joven entrenador. Al respecto, fue claro y reveló que: "No me lo tomo personal lo que digan o no los hinchas, yo solo quiero que salgan felices".

*La relación con los hinchas

"No es que esté pendiente si aplauden o no aplauden. Yo solo quiero que la gente salga feliz. Estamos bajo la lupa en cada partido. Si nos va bien, los aficionados van a estar contentos pero si perdemos, el sentimiento será diferente. Esto no hay que tomarlo personal".

*El mal comienzo del equipo

Uno como técnico es bastante inconforme. Siempre va a querer más, hay varias cosas para potenciar pero vamos a seguir trabajando. Partamos de que los primeros partidos de la temporada y cuando uno viene con la expectativa alta por el equipazo que armamos. Si no se consiguen los resultados, va a empezar el nerviosismo y los aficionados van a comenzar a apretar. En las ligas, los equipos tienen un nivel parejo.

Publicidad

*El dinero que reciben por pasar de fase

“Fue bonito el abrazo que nos dimos al final del juego, pero no se imagina la previa del partido. Desde una semana antes, se venía hablando de la obligación de ganar por parte de los directivos. Pero bueno, estamos pasando un lindo momento en este equipo”.

*Su posible salida y acoso en redes sociales

“Tengo una política y es que no tengo redes, no escucho radio, no leo periódicos, no veo televisión. Uno sabe lo que pasa alrededor, por lo resultados y todo lo que viene antes. Las conversaciones en el circulo cercano es sobre cómo podemos mejorar, pero por parte de los directivos siempre hemos tenido confianza".

*Video que se volvió viral en redes

"En el segundo tiempo, Magallanes hace unos ajustes que nos tomaron por sorpresa. Nos tomó tiempo organizar la situación, pero aprovechamos un falta para explicarle a Daniel Torres lo que tenían que hacer para que el rival no nos manejara la pelota. Ahí quedó ese momento”.

🏆📝 "Escúchame a mí... Si hacemos esto, nos clasificamos a la Fase de Grupos de la CONMEBOL #Libertadores..."



🇨🇴 @DIM_Oficial pic.twitter.com/26qP5x5ePl — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) March 16, 2023