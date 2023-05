David González, tras vencer a Magallanes: "Definitivamente es una victoria muy importante"

Este miércoles Independiente Medellín se 'sacudió' en la Copa Libertadores y consiguió su primer triunfo en la fase de grupos, que lo acercan a los dos primeros. Una vez finalizado el compromiso con victoria 4-2 para los antioqueños, David González dio sus impresiones de lo que significa haber podido sumar los tres puntos.

"Definitivamente, es una victoria muy importante, no solo por lo que significa en el grupo, sino lo que significa anímicamente en el grupo después de una derrota difícil el fin de semana y esto nos vuelve a poner en el camino de la victoria, nos llena de confianza para los partidos que nos quedan, decisivos todos", expresó de entrada el timonel del 'poderoso de la montaña'.

Y agregó con respecto al papel que ha tenido el Medellín en esta Copa Libertadores, "Pienso que en los tres partidos se cumplió el plan, el partido contra Internacional fue un partido muy inteligente, muy bueno, y que se nos escapa el triunfo sobre el final por detalles que ya todos conocemos; el partido en Uruguay me parece también que fue un partido donde los jugadores ejecutaron el plan, donde se tuvo opciones de gol y donde se termina perdiendo también de la forma que todos conocen; y hoy también se cumplió el plan, de la forma que se vio hoy, de pronto en el segundo tiempo a pesar de que no se sufrió, por momentos no tuvimos porque pasar algunas necesidades que al final pasaron".

Publicidad

Recordemos que Independiente Medellín, más allá de sus victorias en la fase previa, tuvo su debut en esta parte del certamen frente a Inter de Porto Alegre, en un duelo disputado en el Atanasio Girardot, en el que los locales lograron ponerse en ventaja con un gol de Víctor Moreno, que ilusionada con un buen arranque. No obstante, en el cierre del partido, al minuto 86, un error de Jordy Monroy le costó la victoria a los antioqueños.

En la otra salida, en un polémico duelo frente a Nacional de Uruguay, los dirigidos por David González mostraron un buen juego, pero algunas decisiones arbitrales discutidas, entre las cuales aparece el gol convalidado de la victoria, hicieron que el 'poderoso de la montaña' perdiera.

Ahora, finalizada la primera parte de esta fase de grupos, el Medellín quedó con cuatro unidades, a un punto de Nacional de Uruguay, que es segundo, y a tres puntos del Inter de Porto Alegre, que es primero.