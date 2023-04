Decisión del tema Nacional y Copa Libertadores: "El jueves no se juega en Medellín"

Este lunes se siguieron dando anuncios y repercusiones tras los hechos de violencia de un sector de la hinchada de Nacional, que se enfrentaron con efectivos de la policía al interior y en las afueras del estadio Atanasio Girardot. Por esto no se pudo jugar el domingo el partido frente a América, por la fecha 14 de la Liga I del fútbol colombiano.

Y ahora, hace pocos minutos, Óscar Hurtado, alcalde encargado de Medellín, le dijo a los medios que el jueves no se jugará el partido de los verdes frente a Melgar, de Perú, por Copa Libertadores en la capital antioqueña.

"Estamos entendiendo la voluntad de las partes, pese a ello, no hemos llegado a un acuerdo que garantice la seguridad en el estadio y que garantice que podamos jugar el fútbol en paz el jueves. Por lo tanto, se le anunció a la Conmebol y al Atlético Nacional que el partido no se va a poder realizar, lamentamos esa decisión, queríamos que se realizara el partido, pero nosotros tenemos una responsabilidad que es proteger a las personas, esa decisión ya se le anunció a la Conmebol que no habrá partido el jueves", expresó inicialmente Hurtado.

Y el funcionario público agregó con respecto a la determinación tomada que "buscamos una solución para que en Medellín se pueda seguir haciendo el fútbol y se pueda seguir haciéndolo en paz. Primero, con la urgencia de poder definir el tema del partido de la Copa Libertadores para el próximo jueves, la Conmebol nos dio hasta las 5 de la tarde para tomar la decisión. Quiero informarles que se ha tomado una decisión concertada con la mesa: no se juega el jueves en la ciudad de Medellín, porque no hay las garantías para poder jugar en paz y que no ocurra lo del domingo".

"Los mecanismos que hemos habilitado para concertar y acercar a los representantes del club, y los de las barras, con la mediación de la administración distrital, todavía no hemos sido capaces de llegar a un acuerdo para que Medellín tenga la garantía de que no va a haber los disturbios", complementó Hurtado hace pocos minutos.

Más declaraciones de Óscar Hurtado:

*Sobre la labor de la mesa de convivencia del fútbol en Medellín

"Lo primero es que queremos informarles a usted y a la ciudadanía que esta mesa es un instrumento que nos da la ley del fútbol y que además está reglamentado por decreto nacional y decreto distrital, es una mesa institucional con todas las facultades para tomar decisiones frente a lo que es el fútbol en paz, decisiones que pasan por sancionar a las personas que causaron los desmanes el día de ayer en el estadio, lo cual rechazamos, pero en esta comisión que continúa mañana en la mañana tomará esas decisiones que se toman de manera concertada y escuchando a todos los actores".

*Próximas determinaciones

"La mesa no se ha levantado, la mesa sigue con los tres actores: el club, las barras, y la administración distrital. La solución no pasa simplemente por prestar o no el estadio, pasa por poder garantizar la paz en el estadio".

Asimismo, el alcalde encargado de Medellín se pronunció a través de sus redes sociales para informar la decisión adoptada este lunes, con respecto al partido de Atlético Nacional en la Copa Libertadores.

Por decisión unánime, a pesar del ánimo de conciliación de los participantes de la Comisión Local de Seguridad y Convivencia en el Fútbol, y al no poder llegar a un acuerdo, se decidió no llevar a cabo el partido de copa libertadores este jueves en el Atanasio Girardot. — Óscar Hurtado Pérez (@oscarhurtadop) April 17, 2023