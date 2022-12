Marcelo Gallardo: "No era normal jugar en esas condiciones, pero los jugadores tuvieron corazón"

Una nueva gesta del River de Marcelo Gallardo se consumo este miércoles 19 de mayo. Contra todo pronóstico, teniendo en cuenta que no había suplentes y el arquero fue un jugador de campo, el 'millonario' se impuso sobre Santa Fe y así lo celebró el director técnico argentino.

"No dimensiono este triunfo qué lugar estaría ocupando en la historia de River Plate . Creo que nunca se había vivido una situación similar. Seguramente, quedará muy marcada. No era normal jugar en las condiciones que jugamos. Solo me queda remarcar el corazón de los futbolistas que estuvieron en el campo. La manera como jugaron por ellos y un montón de gente que creía en una posibilidad que era lejana, pero que se terminaron convenciendo de que un grupo de jugadores y un gran equipo puede lograr algo que era adverso", expresó el estratega.

De igual manera, le envió un mensaje a los futbolistas que, infortunadamente, no pudieron estar en el encuentro de Copa Libertadores y tampoco en el superclásico frente a Boca Juniors tras haber dado positivo para coronavirus, días atrás.

"Pero no solo a quienes les tocó jugar, sino también quienes nos estuvieron acompañando en estos días que han sido difíciles. Además, para los chicos que están atravesando un momento complicado, no pudieron estar en estos dos partidos y estaban, de seguro, tan contentos y emocionados como yo por lo que sus compañeros hicieron. Es una alegría en medio de esta situación tan compleja para la gente de River. Esperamos haberles sacado una sonrisa en esta noche mágica de Copa Libertadores", agregó.

Pero no fue lo único, Gallardo también reveló cómo tomó la decisión de que Enzo Pérez fuera el guardameta para este compromiso, donde River Plate se impuso 2-1 con goles de Fabrizio Angileri y Julián Álvarez. Kelvin Osorio descontó para los 'cardenales'.

"Éramos solo 11. Uno de ellos estaba lesionado y si le pedían a Enzo Pérez que se desempeñara con normalidad en la cancha era difícil. Por eso, la opción de jugador de campo para ocupar el puesto de arquero era la de Enzo. La asumió con valentía. No era para nada fácil pararse en un puesto que no es habitual. Fue una decisión en conjunto. Necesitaba que él se sintiera con confianza, más allá de que la responsabilidad sería mía. Nunca hubo otro nombre que hubiéramos manejado. Enzo siempre fue la primera y única opción", finalizó Gallardo.