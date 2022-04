"Deportes Tolima armó un buen equipo; ojalá brille y el continente sepa que está entre los grandes"

En el día a día, mucho se habla de equipos considerados grandes e históricos como Millonarios, Atlético Nacional, América de Cali, Junior de Barranquilla, Deportivo Cali, entre otros, pero rara vez se menciona a Deportes Tolima, situación bastante particular, ya que es uno de los habituales protagonistas del fútbol colombiano, siempre dando de qué hablar y en la pelea.

Por eso, para el 2022, entendiendo que había participación internacional, gracias a un cupo que consiguió por haber sido campeón de la Liga I-2021, hicieron un gran esfuerzo desde lo económico y armaron una plantilla bastante envidiable, con nombres de 'peso', jerarquía, experiencia, muy buen nivel y, en especial, con hambre de gloria para hacer las cosas bien.

Publicidad

Así las cosas, y de la mano del director técnico, Hernán Torres, proceso que ha dado resultados, el 'vinotinto y oro' quiere, de una vez por todas, hacerse su lugar en la élite, que lo conozcan a nivel continental y que empiece a ser tema habitual en las conversaciones de los amantes del fútbol. Y es que, al menos en nuestro país, ha hecho méritos para ganarse eso.

La primera prueba en la actual edición de Copa Libertadores no será nada fácil, pero sí servirá como medidor para conocer cómo está y para qué está el equipo. Atlético Mineiro será el encargado de poner a prueba al conjunto 'pijao', en el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué. Ganar será clave, ya que permitirá empezar con pie derecho e ilusionarse con algo grande.

Publicidad

De hecho, en entrevista con Gol Caracol, Rogerio Pereira, exjugador brasileño, goleador y gran figura del título de Deportes Tolima en 2003, fue claro al decir que esta será la oportunidad perfecta para que el club de ese salto de calidad, el cual, por varios años, ha buscado, gracias a los esfuerzos que se han hecho, al buen trabajo y al interesante proyecto que se tiene.

¿Cómo se dio su llegada al fútbol colombiano?

"Yo conversaba con Faustino 'Tino' Asprilla, por allá en el año 2000, cuando estaba en Palmeiras y yo no, en aquel entonces, tenía tantas chances de jugar ni sumar minutos, de la posibilidad de llegar a Cortuluá. Hubo un momento donde me invitó a jugar en este equipo, todo se fue dando, hasta que se concretó. Así fue como terminó en el fútbol colombiano."

Publicidad

¿Por qué ficha por Deportes Tolima?

"La razón principal por la que, inicialmente, había ido al Cortuluá, era para disputar la Copa Libertadores de ese momento, y, precisamente, en uno de esos partidos, le anoté gol a Deportes Tolima. Desde ahí, se empezó a hablar que me querían y me estaban siguiendo, pero no se dio. Luego, llegué en 2003 y todo fue un verdadero espectáculo de principio a fin."

¿Qué lugar, en su carrera, tiene el 'pijao'?

"Esa época fue importante porque ganamos el título colombiano y fue difícil porque, en esa época, Tolima no estaba entre los favoritos. Nadie decía que podíamos ser campeones. Por eso, para mí, es uno de los mayores títulos que conseguí y por el esfuerzo hecho. Éramos vistos como un equipo de media tabla y terminamos siendo los ganadores. Fue difícil."

Publicidad

¿Cuáles son las diferencias, entre el fútbol brasileño y el colombiano?

"Anteriormente, la parte técnica. Había un juego más técnico en Brasil, si se compara con Colombia. Sin embargo, ahora, ya no veo esa diferencia; todo lo contrario, es parejo y no tienen mucho que envidiarle a lo que se ve en territorio brasileño. Si tuviera que dar puntajes, Brasil estaría en 10 y Colombia tendría, sin problema, un 8 o 9, en su nivel futbolístico."

En la actualidad, ¿Sigue al Deportes Tolima?

"Sí, claro. El equipo está muy bien en el campeonato local, peleando en las primeras posiciones, como lo ha hecho durante estos últimos años. Además, el senador, Gabriel Camargo, hizo un esfuerzo para armar una buena plantilla, pensando en la Copa Libertadores. Ojalá hagan buena campaña y el continente sepa que Tolima está entre los grandes."

Publicidad

¿Qué tiene que hacer Deportes Tolima para pelear por el título?

"Hay que iniciar ganando. Si uno logra dar el golpe contra Atlético Mineiro, se convence de que se podrá hacer una buena campaña; pero si no se logra, aumenta la presión. Todo dependerá del equipo adversario también, pero, en este caso, con Mineiro será duro porque es un equipo fuerte y uno de los más fuertes de toda la Copa Libertadores para pelear título."

Usted que lo enfrentó hace unos años, ¿Cuál es la filosofía de juego de Atlético Mineiro?

"Son tiempos diferentes porque, anteriormente, Atlético Mineiro era un equipo mucho más local. Era un club grande, pero no era protagonista. Sin embargo, si hablamos de hoy, es un nuevo conjunto, con una alta inversión de los dirigentes, lleno de figuras, con equipo fuerte, calidad en su juego y hombres de la talla de la selección brasileña y otras sudamericanas."

Publicidad

¿Cómo ganarle a Atlético Mineiro?

"Muy díficil. La verdad, lo veo complicado, porque Atlético Mineiro, al menos, le sacará un punto a Deportes Tolima. Así que, por ahora, intentar sacar una unidad para después hacer la tarea frente a equipos de un nivel medio, como Independiente del Valle y América Mineiro, pensando en hacer una campaña espectacular y haciendo la tarea de sumar los puntos."

¿Lo veremos, en algún momento, de regreso en Deportes Tolima, ya sea como dirigente o en el cuerpo técnico?

"Estoy preparándome, capacitándome y estudiando con juicio, así que esperar si llega la oportunidad de Deportes Tolima o Palmeiras; no sé para dónde iría, pero ojalá se de el enorme placer de volver a Tolima y ser campeón, así como lo conseguí, siendo jugador, también haciendo parte del cuerpo técnico. Esto no depende de mí, entonces habrá que esperar."

Publicidad

¿Qué le dicen los hinchas del 'vinotinto y oro'?

"Siempre me envían muchos mensajes, de apoyo, recuerdo, agradecimiento, en fin, y los recibo con profundo cariño, más porque vienen de esa hinchada tan linda como la del Deportes Tolima. Tengo algo claro y es que haber estado allí, con esos colores y vistiendo esa camiseta, es algo muy importante, que nunca olvidaré y siempre llevaré en el corazón."

¿Qué mensaje le envía a los aficionados?

"Espero volver a encontrarnos para recordar muchos bonitos momentos que vivimos, pidiendo siempre que Tolima puedan hacer una gran campaña en la Copa Libertadores. No diré que buscar el título porque es complicado, pero si estar bien en la pelea, para darle una alegría al pueblo de Ibagué. Ojalá se sigan esforzando y las cosas salgan desde este arranque."

Publicidad

Usted habló de don Gabriel Camargo, ¿Qué significó en su carrera?

"Don Gabriel es una persona muy especial, es como un padre para mí por todo lo que convivimos en ese tiempo, siempre me trató con cariño y jamás lo olvidaré. Deseo de corazón que se recupere pronto y siga con nosotros para que Deportes Tolima haga más cosas buenos. Seguiré orando y pidiéndole a Dios para que don Gabriel siga estando a nuestro lado."