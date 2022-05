Deportes Tolima tiene contrincante para los octavos de final de la Copa Libertadores

Se definieron los cruces de octavos de final de la Copa Libertadores en la sede de la Conmebol, en Luque, Paraguay. Clasificaron a esta fase los mejores de cada grupo en la ronda anterior.

Deportes Tolima, que fue segundo en el grupo D, se enfrentará a Flamengo de Brasil, por un cupo a los cuartos de final de la competencia más importante a nivel de clubes en Sudamérica.

Llaves de octavos de final de la Copa Libertadores

Atlético Paranaense (Brasil) vs. Libertad (Paraguay)

Deportes Tolima (Colombia) vs. Flamengo (Brasil)

Vélez (Argentina) vs. River Plate (Argentina)

Emelec (Ecuador) vs. Atlético Mineiro (Brasil)

Cerro Porteño (Paraguay) vs. Palmeiras (Brasil)

Talleres (Argentina) vs. Colón (Argentina)

Corinthians (Brasil) vs. Boca Juniors (Argentina)

Fortaleza (Brasil) vs. Estudiantes (Argentina)

Información en desarrollo...