Regresó la Copa Libertadores y, con ella, las polémicas. En La Bombonera, el árbitro colombiano Andrés Rojas se robó las miradas, tras una acción que desató la polémica y la furia en las toldas de Boca Juniors.

Cuando transcurría el minuto 35, el 'Xeneize' abrió el marcador por intermedio de Diego Hernán González. Sin embargo, los jugadores del club brasileño protestaron una supuesta infracción en el desarrollo de la jugada.

Luego de un tiempo y tras revisar la acción en el VAR, el árbitro colombiano decidió anular el tanto. Todo culminó 0-0, entre ambos conjuntos. Por eso, en rueda de prensa, dicho tema no pasó desapercibido.

El primero en pronunciarse fue el capitán del cuadro argentino, Carlos Izquierdoz. "Todos vimos lo que pasó. Una lástima porque abríamos el partido", con esas frases empezó su intervención y luego dio detalles.

"Pasó algo que nunca viví. El árbitro le dijo a los jugadores de Mineiro que jugaran y no quisieron sacar del medio. No entiendo. Era amonestarlos y obligarlos a que jugaran. Luego revisa el VAR, todos estábamos mirando la pantalla y era claro que no había pasado nada. Fue una situación rara y que nos perjudicó", afirmó.

De igual manera, reveló otra situación que no le gustó. "Al final, me cobró, supuestamente, balón en movimiento cuando Pavón ya estaba mano a mano con el arquero. Al consultarle y me amonesta. Espero que no se equivoquen más. No pido que nos favorezcan, solo que no nos perjudiquen", añadió.

Pero no fue el único que habló. Miguel Ángel Russo, director técnico 'Xeneize', dio su opinión al respecto, señalando al árbitro Rojas, con quien habló incluso al final del primer tiempo y después de terminado el encuentro.

"Lo que me llama la atención es que el rival no quiso sacar del medio. Nunca me pasó. El árbitro otorgó el gol y ellos no quisieron sacar. Le manejaron el partido. Eso no puede pasar. Los árbitros no pueden pasar desapercibidos. Él les dijo que sacaran y no le hicieron caso. Es grave. Si te obligan a sacar del medio, no te puedes negar. Es delicado lo que sucedió", expresó.