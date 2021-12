Deyverson, héroe de Palmeiras en la Copa Libertadores, explicó la broma con Néstor Pitana

Durante la final de la Copa Libertadores, que Palmeiras le ganó a Flamengo, Néstor Pitana protagonizó un jocoso momento con Deyverson, luego de que el árbitro tocó al jugador en la espalda y este se tiró al césped, pidiendo falta.

El brasileño se dio cuenta que fue Pitana quien le puso la mano en su dorsal y cruzaron un par de palabras que ahora salieron a la luz, por parte del jugador.

"El fútbol es con mucha 'mimimi', no se puede hacer nada. No vi al árbitro. Me abofetearon y me pegaron y pensé que era Arão o Matheuzinho", expresó en charla con 'Flow'.

Además, agregó: "'¿No viste al tipo que me atacaba? ? ' Él dijo: 'No fue el chico, fui yo'. Yo dije: '¿Fuiste tú? Te mostraré una amarilla. Estás haciendo el payaso, no jodas'. Él se rio. ¿Me pateas el trasero y no quieres tomar una tarjeta? ".

Este fue el momento:

