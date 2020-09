Domènec Torrent es el responsable: prensa brasileña lo culpa por la histórica derrota del Flamengo

La estrepitosa goleada sufrida por el Flamengo este jueves en su visita al Independiente del Valle ecuatoriano (5-0) por la Copa Libertadores ha provocado una alud de críticas de la prensa y la afición hacia el entrenador, el español Domènec Torrent, apuntado como el gran culpable de la debacle.

La derrota, la más abultada sufrida por el Flamengo en su historia en la Copa Libertadores y la mayor encajada por un vigente campeón del torneo continental, deja en la cuerda floja al técnico catalán, contratado en julio para sustituir al portugués Jorge Jesús, quien conquistó cinco títulos en un año en el banquillo del equipo de Rio de Janeiro.

En las redes sociales, los hashtags "foradomenec" y "foradome" abundan desde el jueves por la noche, de miles de aficionados que culpan a Torrent por la derrota y pide su salida.

Para el diario deportivo Lance, "la actuación ante el Independiente del Valle evidencia que todavía no hay sintonía entre las ideas del entrenador y el equipo. Inconsistente, el equipo no progresa y ahora necesita dar una respuesta inmediata".

"La goleada sufrida expone todos los problemas de un Flamengo sin identidad", escribió el portal Globoesporte. "El daño fue considerable y expuso muchos aspectos errados en un proyecto todavía en construcción, pero que sufre un fuerte golpe con tal resultado", agregó.

En la televisión ESPN, uno de sus periodistas más renombrados, Mauro Cézar Pereira, afirmó que "la nota que le ponía a Torrent antes del partido era un 6, ahora es un 3. Me parece que todavía no entendió cómo funcionan las cosas y el tipo de presión. Quizás a partir de hoy empiece a entenderlo. Si no lo entiende ahora, no lo entenderá nunca".

El comentarista reparte sin embargo culpas entre el técnico y los jugadores. "Es importante resaltar que los jugadores tienen responsabilidad y muy grande, estuvieron muy mal. Echarle toda la culpa al técnico es exculpar a quien entró al campo y no cumplió con su papel", escribió.

Para el exinternacional brasileño y exjugador del Flamengo Zinho, hoy comentarista en el canal FoxSports, Torrent tiene que salir.

"Respeto mucho a Dome, hizo una historia bonita junto a [Pep] Guardiola e inició hace poco su carrera en solitario. Pero yo no lo hubiera contratado. Creo que su contratación fue un error y no porque encajó el 5-0", afirmó.

"Soy un exjugador, trabajé en una comisión técnica. Defiendo tener un proyecto y dar tiempo para que el trabajo evolucione, pero en este caso, Flamengo ya tenía una plantilla montada, una estructura montada y fueron a buscar un entrenador inexperto, en un país diferente del suyo. Y encima sustituye al entrenador considerado por muchos como el mejor de todos los tiempos del Flamengo, Jorge Jesús. No hay como encajar", afirmó un demoledor Zinho.