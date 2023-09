Edinson Cavani se enojó con un periodista, al ser cuestionado por los goles errados contra Palmeiras

Edinson Cavani mostró su descontento cuando fue cuestionado acerca de las tres oportunidades que no logró concretar en La Bombonera durante el partido de ida de las semifinales entre Boca Juniors y Palmeiras, por Copa Libertadores. Además, el futbolista uruguayo argumentó que las pelotas que le llegaron, incluyendo dos cabezazos, tuvieron demasiada potencia para lograr un remate certero.

"¿Cuáles son las claras que tuve? A ver... ¿Te parece que son claras las pelotas así de fuerte? Eso es lo que te parece a vos", respondió fuertemente Cavani cuando fue preguntado por aquellas ocasiones.

"Dentro de la cancha las cosas no son tan fáciles como a veces se ven de afuera. A veces entran, otras no. Hay que seguir con fe y seguir laburando", agregó el delantero que no vive su mejor racha goleadora, pues hace nueve partidos que no logra anotar.

Cuando otro periodista en el campo de juego le hizo una pregunta, el exjugador del Valencia expresó una sensación positiva, aunque es consciente de que a los delanteros se les evalúa principalmente por su capacidad de marcar goles. "No pudimos concretar, hacer esos goles que tuvimos. La pelota no quiso entrar, son cosas que pasan", opinó.

Publicidad

"Yo creo que fue parejo, fueron 90 minutos intensos. Boca hizo un gran partido y creo que tiene que ser el reflejo de lo que tiene que ser la vuelta, un partido difícil como el de hoy. Daremos todo para pasar a la final", terminó por concluir su intervención el uruguayo.

“¿Cuáles son las claras que tuve a ver? ¿Te parece que son claras las pelotas así de fuertes? Eso es lo que te parece a ti. Dentro de la cancha, las cosas no son tan fáciles como a veces se ven desde afuera”.



Edinson Cavani, post-partido ante Palmeiras. 😳pic.twitter.com/NcUnrsYUmy — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 29, 2023

Ahora, Boca Juniors tendrá que prepararse para enfrentar a River Plate en una nueva edición del 'Superclásico' argentino, el cual será su siguiente compromiso deportivo. Dicho partido se dará el próximo domingo primero de octubre en La Bombonera a las 12:00 p.m. (hora de Colombia).

Por otro lado, la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores contra Palmeiras será el jueves 5 de octubre en el estadio Allianz Parque.