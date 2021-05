Eduardo Méndez: “River Plate es un equipo consentido por la Conmebol, ahí teníamos desventaja”

Santa Fe no pudo enfrentarse a River Plate en Colombia, y ya se hizo oficial que tendrán que jugar en Asunción, Paraguay. Todo el tema pasó por el delicado momento institucional que atraviesa nuestro país, con el paro nacional y las protestas sociales.

Frente a esa decisión y ante la imposibilidad de jugar en Armenia, Eduardo Méndez, máximo dirigente de los rojos de Bogotá, habló en un programa de televisión en Argentina y fue sincero al máximo.

“(River) es un equipo importante, consentido por Conmebol, y ahí teníamos una desventaja. Es querido por la Conmebol, uno no puede negar eso, uno no puede entrar a discutir que es grande y por lo tanto hay que respetarlo”, afirmó de entrada el presidente del club bogotano en ‘Presión Alta’, de ‘TyC Sports’.

Ante la reacción de uno de los periodistas, Méndez afirmó que “yo estoy diciendo que se indicó que River no tenía obligación y Conmebol aceptó la posición de River. Y por eso, no hubo cambio de localía”. Incluso, el dirigente contó que Ecuador fue una opción, que no fue aceptada.

Por último, el presidente de Santa Fe agregó que “yo quiero que entiendan que yo no quiero generar polémica, simplemente le estoy diciendo que si usted habla en el mundo de River Plate y Boca Juniors son equipos importantes”.