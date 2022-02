Eduardo Sosa: “Solo puedo pedir disculpas a toda la hinchada de Millonarios y mis compañeros"

Después de la derrota de Millonarios 1-2 frente a Fluminense el martes por Copa Libertadores, Eduardo Sosa se disculpó en sus redes sociales por la expulsión que dejó al conjunto 'embajador' con diez jugadores.

“Solo puedo decir disculpas a toda la hinchada y mis compañeros. Aprender de los errores, corregir y levantar cabeza. Dios sabe por qué hace las cosas y no puedo reprochar nada, seguir trabajando y haciendo las cosas bien . Gracias por el apoyo y por no quedarse con esa acción que no me identifica”, declaró el jugador venezolano.

Publicidad

Eduardo Sosa fue uno de los grandes protagonistas del encuentro, ya que, además de la expulsión; abrió el marcador a favor de Millonarios en el minuto siete, y que lo convierte en el primer jugador de la historia de la Copa Libertadores que marcó un gol y fue expulsado en el minuto 18 del encuentro.

¿Cuándo es el partido de vuelta de Millonarios contra Fluminense?

El conjunto 'embajador' intentará remontar la serie el próximo martes 1 de marzo en el estadio Sao Januário a las 7:30 p.m (hora colombiana).