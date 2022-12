"El campo era muy pesado, corrían peligro los futbolistas": Marcelo Gallardo

El técnico del River Plate expresó que el partido frente al Medellín no tuvo que haber comenzado, debido a la fuerte lluvia que cayó sobre el estadio Atanasio Girardot.

“Me parece que el partido estaba injugable y el campo injugable en ese período de 25 minutos. Ver si se podía volver a la normalidad se demoró demasiado. Corría peligro la salud de los futbolistas. No lo entendía”, sentenció Gallardo en rueda de prensa, tras el 1-3 a favor de su equipo.

A pesar del estado del terreno de juego, ‘El Muñeco’ resaltó lo hecho por sus dirigidos: “jugamos un muy buen partido. Viendo cómo se presentó, con condiciones climáticas que no eran ideales, con un campo de juego pesado y con una pelota que no rodaba con normalidad, mostramos una buena mentalidad, carácter y fuimos un equipo contundente. A mí me gustaría que también así juguemos en el torneo”.

“Es difícil cuando venís sin competencia, sin juego. No nos favorece. Desde ahí hablo de lo mental. En venir a un campo difícil y con un equipo que juega bien”, expresó el adiestrador argentino.

Las anotaciones del equipo ‘millonario’ fueron obra de Lucas Alario (30’), Sebastián Driussi (34’) y Lucas Martínez (52’), mientras que Juan Fernando Quintero (89’) descontó para los dueños de casa.

Los goles llegaron luego de la para de casi una hora, por la lluvia. Juego de la primera fecha del Grupo 3 de la Libertadores.