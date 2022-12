El DT de Estudiantes le recuerda a Nacional lo que se juega, más allá de tres puntos

Nelson Vivas explicó que “el tercer lugar (en el grupo) da un opción para entrar a la Copa Suramericana, así que Nacional se jugará ingresar a esa instancia también”.

Estudiantes realizó el último entrenamiento antes de enfrentar a Atlético Nacional este martes (7:00 p.m.) en el Atanasio Girardot. Precisamente en el escenario antioqueño fue que el equipo argentino hizo trabajos de estiramientos y con pelota en espacios reducidos.

“Estamos bien, nos repusimos del viaje de ayer (este domingo). Hicimos movilidad, descansamos y hoy hicimos el último entrenamiento previo al partido”, contó el técnico visitante, Nelson Vivas, a los medios de comunicación presentes en la rueda de prensa. Lea también: Nacional y su necesidad de derrotar este martes a Estudiantes.

Preguntado por Nacional, el DT argentino comentó las opciones que se juegan ambos equipos, no sólo en el partido de este martes sino en el resto de la Copa. “El tercer lugar da un opción para entrar a la Copa Suramericana, así que Nacional se jugará ingresar a esa instancia también y -por qué no- clasificar a la segunda fase de este torneo. No tuvo el arranque que se esperaba por ser el campeón, pero es un rival conceptualmente elaborado, con una búsqueda clara de juego”. (Vea el especial de Golcaracol.com por el cumpleaños de Atlético Nacional).

Cabe recordar que los 8 terceros de cada grupo y los 2 mejores perdedores de la Fase III de la Libertadores ingresarán a la segunda fase de la Copa Suramericana.

Aunque Vivas no confirmó la formación titular de Estudiantes, salvo alguna duda en la mitad del campo, esta estaría definida: Andújar; Aguirregaray, Schunke, Desábato, Dubarbier; Braña; Sánchez, Verón, Cascini, Rodríguez; Viatri.