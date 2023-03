El presente de Atlético Mineiro, el próximo rival de Millonarios en la Copa Libertadores

Millonarios estuvo a la altura de las expectativas en la Copa Libertadores luego de salir victorioso en la serie contra Universidad Católica por la segunda fase previa. Los 'embajadores' ganaron la llave luego de igualar 0-0- en Ecuador y ganar 2-1 en un encuentro que inició perdiendo, pero que supo dar vuelta. Si bien han dado un paso importante, el próximo reto será Atlético Mineiro, club que ya sabe lo que es levantar el trofeo de este prestigioso torneo continental.

Atlético Mineiro también tuvo que sortear un partido previo antes de lo que será medirse contra Millonarios. El conjunto 'galo' doblegó al Carabobo en la segunda ronda preliminar del certamen. En el juego de ida, los brasileños sacaron un empate sin goles y luego en casa cumplieron la misión y lograron la clasificación tras ganar 3-1. Hulk, Paulinho y Edenilson Santos fueron los encargados de romper las redes y poner a celebrar a su hinchada.

Sin embargo, no es la única competencia que están afrontando. En la actualidad, el Brasileirao, la máxima división del país 'carioca', no ha iniciado, puesto que se están llevando a cabo los campeonatos regionales. Atlético Mineiro se encuentra disputando el torneo Mineiro y hasta el momento no conoce la derrota y acumula un invicto de siete partidos. En sus cinco victorias se impuso frente a Caldense, Tombense, Ipatinga Esporte, Democrata FC y Patrocinense, mientras que las dos igualdades fue contra Cruzeiro y América MG. De esta manera, los 'albinegros' son líderes del grupo A con 17 de 21 puntos posibles.

Ahora bien, Mineiro cuenta en sus filas con jugadores de alto calibre sobre todo en materia de ataque, zona en la que Millonarios deberá estar atento si quiere sacar un buen resultado. Sin duda alguna, el hombre de moda en el club brasileño es Hulk, el potente atacante que no solo aprovecha el poder físico sino también la fuerte pegada que es capaz de ejecutar con su pierna izquierda. Los tiros libres son para el exPorto una especialidad que impone respeto a los arqueros.

No obstante, no es la única figura que tiene el equipo, puesto que también cuenta con una de las 'joyas' argentinas del último tiempo: Matías Zaracho. El volante de 24 años, la 'rompió' durante cuatro temporadas en el Racing Club de su país y desde el 2020 desprende todo su talento ofensivo en el conjunto 'albinegro'.

¿Cuándo jugarán Millonarios y Atlético Mineiro, por Copa Libertadores?

El próximo 8 de marzo 'azules' y brasileños se enfrentarán en el estadio El Campín, mientras que el miércoles 15 del mismo mes volverán a medirse en el estadio Mineirao de Belo Horizonte.