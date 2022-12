No, gracias.

El técnico de Flamengo no se esconde: "River Plate es un rival fuerte, pero eso no nos asusta” El entrenador del Flamengo brasileño, Jorge Jesús, declaró este viernes que su rival en la final de la Copa Libertadores 2019 este sábado en Lima, River Plate de Argentina, es un equipo "muy fuerte", pero eso no lo asusta.