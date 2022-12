En Argentina llaman "niñera" a Nicolás Burdisso, el flamante mánager de Boca Juniors

En las últimas horas se dieron críticas en contra del exfutbolista y ahora dirigente de Boca Juniors por impedir que los jugadores que dirige Gustavo Alfaro hablen antes del clásico de Copa Libertadores frente a River Plate.

"Lo único que está haciendo es instalarle temor. Hablas con los jugadores grosos y están tranquilos, no hace falta que venga la niñera y diga vos no hablés. Me extraña, son cosas que yo pensaba que se podían manejar de otra manera".

Esa fue la especie de editorial de Sebastián Vignolo, relator y conductor de programas deportivos en 'Fox Sports', en el que le apunta a Nicolás Burdisso, mánager de Boca Juniors.

El inconformismo de Vignolo se dio después de que los jugadores de los 'xeneizes' entraran en una ley del silencio, a pocos días del duelo con River Plate.

Boca y River se enfrentarán el próximo martes 1 de octubre, en la ida de la semifinal de la Copa Libertadores 2019, y en las huestes de Boca no quieren que los integrantes del plantel pierdan concentración y se dejen sacar de la importancia del clásico argentino.