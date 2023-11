En Boca Juniors huele a final y el DT Jorge Almirón toma decisiones con Frank Fabra

Jorge Almirón no desperdicia tiempo y ha comenzado a trabajar en la preparación de la gran final de la Copa Libertadores contra Fluminense, que se llevará a cabo el próximo sábado 4 de noviembre en el Estadio Maracaná. En este contexto, durante la sesión de entrenamiento del martes, Almirón definió el once titular de Boca Juniors que planea utilizar en su búsqueda de la séptima copa, y no hubo sorpresas en la alineación.

Frank Fabra, como viene siendo usual, tanto a lo largo de la temporada, cómo en los últimos días en vísperas de la final del torneo continental, fue tenido en cuenta para formar parte de la alineación titular siendo lateral izquierdo de manera indiscutida.

El colombiano, según información entregada por 'TyC Sports', conformaría la zaga defensiva para enfrentar al equipo brasileño junto con Nicolás Valentini, Nicolás Figal y Luis Advíncula en lo que sería una línea de cuatro en el fondo para soportar los avances ofensivos que Fluminense en pies de Germán Cano y del también cafetero Jhon Arias, puedan llegar a ejercer.

Cabe recordar que una de las bajas obligatorias que tendrá el conjunto 'xeneize' será la de Marcos Rojo, quien salió expulsado en el partido de vuelta de la semifinal enfrentando al Palmeiras por una doble amarilla. Para suplir la baja del capitán, Nicolás Valentini habría sido escogido por Almirón junto con Figal, quien se ha mantenido regularmente en el once inicial.

Publicidad

Así las cosas, y aunque podrían surgir nuevas pruebas considerando a Fluminense, todo apunta a que Boca alineará a Sergio Romero bajo los tres palos ; una defensa de cuatro hombres con Luís Advíncula, Nicolás Figal, Nicolás Valentini y Frank Fabra; un centro del campo consolidado con Cristian Medina, Ezequiel Fernández, Pol Fernández y Valentín Barco; y una delantera uruguaya integrada por Edinson Cavani y Miguel Merentiel, dupla que le terminó dando el gol al conjunto de azul y amarillo en la semifinal contra Palmeiras.

Por parte de Jorman Campuzano, se espera que forme parte de los suplentes y, dependiendo de cómo se esté desarrollando el partido, entre como revulsivo para el mediocampo 'xeneize' en una posible sustitución por 'equis' Fernández o Cristian Medina.

Hora y dónde ver la gran final de la Copa Libertadores Boca Juniors vs Fluminense

Publicidad

La gran final de la Copa Libertadores que se disputará el próximo sábado 4 de noviembre en el estadio Maracaná se podrá disfrutar EN VIVO por ESPN, al igual que por la plataforma digital de Star + y también por Pluto TV. El partido se dará a las 3:00 p.m. (hora de Colombia) y se espera que un ambiente espectacular, tanto por parte de los hinchas del 'Flu', como los 'xeneizes', rodeen lo que será este emocionante encuentro.