“En la Copa Libertadores uno jugaba antes con jugadores históricos, ahora no se conoce a nadie”

Palmeiras y Santos protagonizarán una histórica e inédita final de la Copa Libertadores , este 30 de enero en un vacío estadio Maracaná. Los dos equipos brasileños les arrebataron a muchos el morbo de ver una vez más a River Plate y Boca Juniors luchando por el codiciado trofeo, pero demostraron ser los mejores para suplir en el trono a Flamengo .

Por eso, GolCaracol.com buscó a León Darío Muñoz, el colombiano que vistió la camiseta del ‘verdao’ por más tiempo (2001-2005), para analizar el actual presente de este equipo, que justamente volverá a luchar por el torneo de clubes más importante del continente después de dos décadas.

¿Qué significa Palmeiras para usted?

“Fue una historia muy bonita en mi vida. La hinchada me recibió muy bien y me recuerda de la mejor manera, porque hice goles en partidos importantes. Siempre ha sido una institución de tradición y nombre. No me equivoco si le digo que tiene más de 15 millones de seguidores”.

¿Qué recuerdos tiene de la Copa Libertadores?

“Las semifinales en 2001 contra Boca. Hubo muchas dudas en ese partido. Nos perjudicaron en La Bombonera. Igual, Boca tenía un equipazo con ‘Chicho’ Serna, Jorge Bermúdez y Óscar Córdoba ; y al final terminaron ganándonos por penaltis”.

Siempre era especial jugar ese tipo de partidos…

“El estrés que se vivía el día anterior era impresionante. Eran partidos muy significativos para uno. Siempre me mentalizaba en poder hacer historia para el club porque jugaba con figuras del fútbol mundial. No como ahora, que no se ven esos grandes equipos. Antes, en la Libertadores se jugaban contra históricos, ahora uno mira y no conoce a nadie. Por ahí tres o cuatro jugadores no más”.

¿Mereció Palmeiras llegar a la final?

“Se vio muy mal con River, que le dio una catedra de fútbol. Estuvo muy frágil para un equipo que piensa ganar la Libertadores, pero eso no significa que no lo haya merecido y que por su grandeza no esté obligado a ganar la Copa. Debe recomponer sus líneas si quiere salir campeón, las finales son a ‘muerte’”.

¿Cómo se imagina esa final si público?

“Eso afecta mucho al espectáculo, pese a que es una final de Libertadores y tendrá mucha repercusión; no es lo mismo. Empezando por los hinchas, que uno estaba acostumbrado a jugar en esos estadios de allá con cien mil personas, y ahora les va tocar verlo por televisión”.