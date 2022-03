"En Medellín será diferente y Atlético Nacional sacará su mística copera para superar a Olimpia"

Llegó la hora de la verdad para Atlético Nacional. Este jueves 3 de marzo se jugará el todo o nada, en la Copa Libertadores. En el estadio Atanasio Girardot, recibirá a Olimpia por el partido de vuelta de la Fase 2; recordando que, en la ida, no fue el mejor de los resultados, ya que perdió 3-1, complicando un poco el panorama de cara al gran objetivo que es clasificar.

Sin embargo, no es el único factor que hace pensar que la situación es compleja. Sumado a la diferencia de dos goles con relación al rival, se suma que esta semana se quedaron sin director técnico, tras anunciar la salida de Alejandro Restrepo. Este lugar, para el compromiso contra los paraguayos, será ocupado de manera interina por Hernán Darío Herrera.

Pero falta algo más. El nivel de algunos jugadores no es el mejor. Razón por la que el equipo, en cuanto al funcionamiento, no termina de convencer. De hecho, hay unos puntos bajos y alarmantes, donde las críticas se centran, como el caso de los delanteros y su falta de gol, y la difícil situación que atraviesa el guardameta Aldair Quintana, de quien mucho se habla.

En el papel, teniendo en cuenta cada uno de estos factores y que Olimpia, en lo que va del 2022, no sabe lo que es perder, parece una tarea dura. No obstante, como bien lo dijo Edixon Perea, "no es imposible y menos en el Atanasio, donde se tendrá el apoyo de la hinchada y Atlético Nacional saca a relucir esa mística copera", que lo hace ser uno de los grandes.

Y es que en Gol Caracol hablamos con el exdelantero, nacido en Cali, quien supo defender los colores de la camiseta del conjunto antioqueño, entre 2003 y 2005, disputando un total de 86 partidos, anotando 38 goles y coronándose campeón del Apertura 2005, excelente rendimiento que le permitió dar el salto, en ese entonces, al Burdeos, de la Liga de Francia.

¿Cómo analiza el presente de Atlético Nacional?

"Desafortunadamente, el club no pasa por un buen momento en la actualidad y menos a nivel internacional, donde viene de caer en Paraguay, contra Olimpia, con un marcador mentiroso, ya que el rival hizo los goles en los últimos minutos, pero bueno, siendo autocríticos, se tiene que decir que si pasó eso fue porque Nacional no estuvo concentrado en el final."

¿Cuáles son las claves para afrontar esta clase de partidos?

"Siempre se tiene que dar el 100% y estar enfocado, los más de 90 minutos, porque son rivales de 'peso' y jerarquía que no perdonan media. Ahora, algo tengo claro y es que en Medellín la cosa será diferente por el entorno, el apoyo de la gente y porque Nacional sacará su mística copera para revertir esta situación. Parece que es complejo, pero no es imposible."

En lo futbolístico, ¿Cómo imponerse en esta serie?

"Primero, Atlético Nacional tiene jugadores muy buenos y que marcan la diferencia en cualquier momento. Segundo, tiene que salir, desde el primer minuto, a atacar, imponer condiciones e ir con toda, entendiendo que está en casa, y que tiene la obligación de buscar el resultado y revertir la situación. Tercero, estar concentrados en cada una de las líneas."

¿De qué debe cuidarse Atlético Nacional?

"En medio de esa búsqueda de imponer el juego y que Nacional lo sabe hacer, apoyado en los jugadores de excelente pie, con calidad e ideas, no se puede desesperar ni regalar en defensa, ya que, seguramente, con la ventaja que tiene, el rival se defenderá y buscará contragolpear, así que no se debe dejar ningún espacio en defensa, a pesar de salir con toda."

¿Estuvo de acuerdo con el cambio entrenador, a pocas horas de este partido tan crucial?

"No, para nada, no vi bien esa decisión. Nacional está en una instancia importante, como lo es buscar la clasificación a fase de grupos de la Copa Libertadores, entonces hacer estos cambios tan encima de un partido crucial, no está nada bien; creo que no era el momento para hacerlo y hubiera espera al resultado de este juego y después sí tomar las decisiones."

¿Por qué habrán decidido hacerlo?

"La verdad no lo sé. Así lo quisieron los directivos, sus razones tendrán y siempre será respetable lo que cada quien decida. Quizá habrá un poco más de presión, pero Atlético Nacional es un club copero, con un excelente equipo y estoy convencido de que revertirá esta situación. No es momento de pensar en eso porque la decisión ya se tomó y se debe ver el partido."

Los delanteros han recibido muchas críticas por la falta de gol, usted que jugó en esta posición, ¿Cómo se maneja este caso?

"Estar en Nacional siempre pesa porque allí, hay que llegar y, de inmediato, dar resultados. Ahora, son momentos que se viven y, de pronto, no están finos. Jefferson Duque ha demostrado su fortaleza de cara al gol, lo mismo por parte de otros jugadores. Son solo rachas y estoy seguro de que terminará y, como exjugador de Nacional, ojalá se acabe contra Olimpia."

Continuando por esa línea, ¿Qué decir de la situación de Aldair Quintana?

"Es un momento duro y complicado, pero creo que todos los que tuvimos la oportunidad de jugar fútbol, pasamos por una situación de esas. Lo único que le puedo decir a Aldair es que tenga calma, tranquilidad, siga trabajando y confíe, al 100%, en sus capacidades, como siempre lo ha hecho porque ha demostrado que es un buen guardameta."

¿Es complicada la presión en Nacional?

"Entiendo que el clima de los hinchas con él no está bien, por algunas situaciones, como lo del audio, pero es importante que se pase la página, que la gente entienda que es un ser humano y que, ahorita, es momento de apoyarlo y arroparlo. Eso sí, también dependerá de la fortaleza mental que tenga Aldair, deberá poner de su parte. Como exjugador de Nacional sé que la presión no es fácil, pero si tiene calma y tranquilidad, lo sacará adelante."

¿La serie se define en los 90 minutos o en penaltis?

"Ojalá se pueda definir en los 90' y que Nacional saque esa mística en esta clase de torneos, más allá de que hace tiempo en esta clase de campeonatos no figura como quisiera, pero tener la posibilidad de jugar una Copa Libertadores es una motivación y con ese pensamiento deben salir los jugadores, con el fin de sacar el resultado que se necesita."

En medio de esta crisis que se vive, ¿Qué mensaje envía?

"La hinchada de Nacional siempre está en las buenas y en las malas, es fiel y apoya. Así que les diría que no pierdan la fe, la ilusión y esperanza, y alienten los 90 minutos. A los directivos, que estén fuertes y unidos porque entre todos los que hacen parte del club, junto a directivos y jugadores, se saca adelante esto, si tiran para el mismo lado y así funcionan las cosas."