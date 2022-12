Atlético Nacional recibirá la visita de Nacional , de Uruguay, en la tercera jornada de la Copa Libertadores y este compromiso se llevará a cabo en el estadio Hernán Ramírez Villegas, de Pereira.

Y la situación actual del país ha dado de qué hablar en territorio 'charrúa' ya que las protestas durante el paro nacional hicieron cambiar la sede de los encuentros en la semana pasada.

Sobre esto, José Fuentes, directivo del equipo uruguayo, habló con 'Tirando Paredes' y expresó de entrada que: "Nunca pensamos en no ir, tuviera fuerza eso si los otros dos clubes también pensaran igual, pero no es así. La respuesta de ellos es la misma, todos esperamos que no hayan problemas. Igual sabíamos hace días que se iba a jugar en Pereira porque el estadio de Medellín está siendo mejorado".

Además, hizo énfasis en que esta situación no es reciente y que ya va más de una semana en estas condiciones, pero que los entes organizadores dan seguridad para disputar los cotejos en el país.

"Hace 12 días que están en conflictos sociales, de Pereira me llegó que es una ciudad que se ha visto afectada, pero que está bien. El gran problema es que el Gobierno de Colombia le aseguró a Conmebol la seguridad. También juegan River y Mineiro allá, ahí no podemos hacer más nada, porque todos dicen que aseguran todo y nos quedan pocos argumentos para pedir una nueva sede", agregó.

Además, insistió en que: "No todo lo que se dice es comprobable y contrastable, esas fueron las excusas de Nacional, pero por algo se fueron a jugar a otro país en la anterior jornada. También está la Copa América y demás, pero más no podemos hacer".

El juego entre Atlético Nacional y Nacional se jugará este miércoles, a partir de las 9:00 p.m. -hora colombiana-.