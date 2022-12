Martín Arzuaga: "No he visto resultados con Perea y a otros técnicos no se les esperó tanto"

Junior de Barranquilla no cumplió su objetivo en Copa Libertadores . A pesar de que solo necesitaba vencer a Santa Fe por un gol, empató y no avanzó a octavos de final. Dicho resultado ha generado revuelo. Y es que para algunos fue un fracaso. Por eso, en Gol Caracol buscamos una voz autorizada como Martín Arzuaga, exfutbolista y referente del 'tiburón'.

"Me gustó el equipo en los últimos cuatro partidos. Aunque no tuvo identidad, no sabía a qué jugaba, mostró cosas importantes. Eso sí, fueron solo momentos. Contra Santa Fe era un partido para ganar. Pero, más allá de eso, Junior no perdió la clasificación allí, fueron seis partidos en fase de grupos", expresó 'el Toro de Becerril'.

Luego de culminada la fase de grupos de la Libertadores, el conjunto barranquillero finalizó tercero y se hizo con un cupo para los octavos de final de la Copa Sudamericana . Sin embargo, para Arzuaga, aunque apoya a su equipo, no es suficiente, teniendo en cuenta el análisis que hizo de los rivales, los cuales no lo convencieron.

"Lo mostrado por los otros equipos fue poco. Por eso, queda un sin sabor de que Junior pudo haber hecho mejor las cosas, cambios en su momento, aspirar a más. Ahora solo toca esperar y mirar qué nos deparan tanto la Copa Sudamericana como el torneo local", añadió.

Pero las declaraciones de Martín Arzuaga que más eco hicieron giraron en torno al actual entrenador Amaranto Perea, criticado por un gran sector de la hinchada 'tiburona'. No en vano, se ha hablado de una posible salida del banquillo. Frente a ello, el exjugador se cuestionó por qué le han dado tantas oportunidades al técnico.

"Las oportunidades se dan en la medida que se obtengan resultados, y yo no los he visto. Seguramente, Amaranto irá adquiriendo experiencia, pero Junior tiene un equipo maduro, esto no es un proceso. A otros técnicos con más bagaje no se les ha esperado tanto", dijo Arzuaga.

Para finalizar, 'el Toro de Becerril' afirmó que se deberá esperar hasta el final del primer semestre del Fútbol Profesional Colombiano , donde Junior enfrentará a Millonarios en semifinales, para después tomar decisiones en torno a la continuidad de Perea al frente del equipo.

"Hay mucha incertidumbre, pero creo que no es momento de sacar a nadie y menos cuando viene el partido contra Millonarios. Cuando se termine el partido, se deberá replantear todo con cabeza fría y mirar qué necesita Junior", sentenció.