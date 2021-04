Este será el calendario de Junior en el Grupo D de la Copa Libertadores 2021

Junior de Barranquilla ya conoce su calendario en el Grupo D de la Copa Libertadores 2021, tras dejar en el camino a Bolívar , este jueves, en la tercera fase del certamen internacional.

"Cuando el juego pasa por los pies de Teófilo Gutiérrez suena otra música, su calidad está intacta"

Ahora, los dirigidos por Amaranto Perea tendrán que enfrentar a River Plate , de Argentina, Fluminense , de Brasil, y a Santa Fe .

Para resaltar el hecho de que, los 'curramberos', solamente disputarán un encuentro en el estadio 'Metropolitano' Roberto Mélendez, ya que contra el club 'millonario' y los brasileños jugará en el Romelio Martínez.

Amaranto Perea, no terminó satisfecho en Libertadores: "No dimos dos pases seguidos contra Bolívar"

Esto, debido a las mejoras que se le realizarán a las luminarias del 'coloso' de la ciudadela, con miras a la Copa América 2021, que se disputará en Colombia y Argentina.

De hecho, la 'casa' de Junior será donde se jugará la gran final del campeonato de selecciones.

Este es el calendario de Junior en la Copa Libertadores:

22 de abril: Junior vs. Santa Fe

28 de abril: River Plate vs. Junior

6 de mayo: Junior vs Fluminense

12 de mayo: Junior vs. River Plate

18 de mayo: Fluminense vs. Junior

25 de mayo: Santa Fe vs. Junior