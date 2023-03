Fernando Uribe volvió luego de casi seis meses: sumó minutos con Millonarios en Copa Libertadores

El colombiano Millonarios vino desde atrás para ganar 2-1 su partido de este jueves ante la Universidad Católica de Ecuador y clasificarse a la tercera fase de la Copa Libertadores 2023, tras el empate sin goles de la ida. En este vital compromiso Fernando Uribe volvió a sumar minutos en competiciones oficiales luego de casi seis meses.

Y es que el exJunior de Barranquilla no disputaba un encuentro desde el 13 de agosto del 2022, en la victoria del Junior 4-2 sobre el DIM. Partido en el que marcó el cuarto gol.

Al minuto 38, el extremo panameño del Trencito Azul quiteño, Ismael Díaz, anotó un penal provocado por una mano en el área del mediocampista Daniel Giraldo y silenció transitoriamente al Estadio El Campín de Bogotá.

En el complemento, cuando Católica tenía un jugador menos por la expulsión del defensa Franklin Guerra al filo del descanso, Millonarios remontó la serie con dos bonitos goles colectivos anotados por el atacante Leonardo Castro (62 minutos) y el enganche Daniel Cataño (69).

El partido fue caliente dentro y fuera del campo, con algunos objetos lanzados contra los ecuatorianos desde la tribuna local.

El equipo capitalino ahora disputará un cupo a la fase de grupos de la Libertadores ante el brasileño Atlético Mineiro, que superó al Carabobo de Venezuela por un global de 3-1. La llave de la tercera fase arranca la próxima semana en Bogotá.

- Ventaja y calentura -

Alentado por unas 30.000 personas, Millonarios buscó la puerta desde el pitazo: el talentoso Cataño se metió en campo rival cuando los rivales apenas se acomodaban y sacó un remate de media distancia que se fue alto.

Para el minuto 10 los dirigidos por el colombiano Alberto Gamero ya acumulaban un puñado de llegadas, pero ninguna con suficiente peligro para inquietar al golero Darwin Cuero.

Tras el sacudón de los primeros minutos los ecuatorianos encontraron el balón y buscaron pases a espaldas de los laterales de Millonarios, ambos de arranque nervioso en el juego.

En una de sus aventuras por la banda izquierda, el panameño Ismael Díaz, el más peligroso de la Chatoleí, desacomodó a la defensa local y abrió espacio para un centro al área que golpeó en la mano del mediocampista embajador Daniel Giraldo.

El árbitro argentino Facundo Tello sancionó el penal y el propio Díaz se encargó de abrir el marcador de la serie, al minuto 38 del juego de vuelta.

Pero el tanto no trajo ninguna tranquilidad a los ecuatorianos, que entraron en una seguidilla de jugadas violentas que terminó con la expulsión del central Franklin Guerra por doble tarjeta amarilla al filo del descanso.

Tras la expulsión, algunos hinchas locales lanzaron objetos desde la tribuna a los jugadores del Trencito y Tello se vio obligado a hacer una pausa en el juego.

- Desahogo colectivo -

Para aprovechar el hombre de más, Gamero dio ingreso al atacante Fernando Uribe en lugar de Giraldo para el segundo tiempo.

Sobre la hora de juego, cuando la frustración crecía en la tribunas y el rival se blindaba en su campo, el capitán de Millonarios, Macalister Silva, hizo un cambio de frente desde la izquierda y abrió el espacio para que Castro, principal arma ofensiva de los embajadores, consiguiera el empate tras eludir una salida furiosa de Cuero.

La resistencia de los ecuatorianos se esfumó con la ventaja y Cataño minutos después dio vuelta a la serie con un potente derechazo cruzado que besó el travesaño, tras una brillante corrida por la derecha de Óscar Cortes, integrante de la selección Sub-20 de Colombia.

¿Qué dijo Alberto Gamero del Regreso de Fernando Uribe?

"Para nosotros es una alegría y una satisfacción. Creo que cuando Fernando Uribe entró nos dio esa sensación de que entró alegre y motivado. Yo soy una persona que se alegra cuando le va cómo le fue hoy. Yo me alegro mucho porque sé de las dificultades que ha pasado, sé de los momentos duros por los que ha pasado y hoy ha sido un momento agradable para él. No lo tenía presupuestado para los 45 minutos, es más, cuando iba a hacer el cambio, lo iba a hacer por Uribe porque no quería que jugara los 45 minutos, pero Leonardo Castro me mostró que estaba cansado. Felicito al departamento médico que estuvo en la tarea con él y nos lo entrega en una forma para competir", expresó el entrenador de Millonarios.