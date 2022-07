Flamengo vs. Deportes Tolima: nóminas confirmadas para el partido de Copa Libertadores

Deportes Tolima tendrá la gran misión este miércoles de remontar el marcador adverso de 1-0 frente a Flamengo para continuar su camino en la Copa Libertadores de América. Los conducidos por Hernán Torres hicieron un buen partido en el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué, no obstante, fallaron en la definición y no pudieron darla una alegría a su afición. Ahora, la misión, aunque no será fácil contra el 'mengao', es hacer un buen papel en el mítico escenario del Maracaná.

El partido entre brasileños y colombianos, válido por la vuelta de los octavos de final del certamen continental comenzará a las 7:30 de la noche, hora de nuestro país. El 'fla' se impone en el marcador gracias a una anotación conseguida por Andreas Pereira.

En el equipo que utilizará Hernán Torres este miércoles se destaca la presencia en ataque de Michael Rangel y Jeison Lucumí. Además de los habituales como Daniel Cataño y Rodrigo Ureña.

Así formará el Flamengo:

NOSSO TIME É A GENTE EM CAMPO! O Flamengo está escalado para enfrentar o Tolima, pelas oitavas da @Libertadores! #VamosFlamengo #FLAxTOL pic.twitter.com/l0OsazRqMh — Flamengo (@Flamengo) July 6, 2022

El equipo elegido por Hernán Torres: así formará Tolima