Franco Armani, más que contento: “Logramos un merecido paso a la final de la Copa Libertadores”

Luego de la aclasificación de River Plate a la instancia definitiva del certamen internacional, tras eliminar a Boca Juniors, los futbolistas del elenco de la ‘banda cruzada’ dieron su análisis de lo que dejó la dura semifinal que tuvieron contra los ‘xeneizes’.

Los jugadores de River Plate resaltaron el carácter del equipo para, pese a la derrota por 1-0 ante Boca Juniors, lograr la clasificación a la final de la Copa Libertadores donde buscarán revalidar el título logrado el año pasado ante el Flamengo o Gremio, que este miércoles decidirán al otro finalista.

"Es un alegría, una satisfacción, un orgullo y quiero destacar la personalidad única que tiene este equipo. Este grupo se lo merece. Nos propusimos volver a jugar una final y lo hemos logrado. Ahora tranquilidad y a pensar en la definición",afirmó Enzo Pérez al final del compromiso en La Bombonera.

Sobre el trámite del encuentro, el centrocampista de River indicó: "No fue un buen partido nuestro porque no encontramos la pelota y en esta serie de 180 minutos hemos logrado la clasificación. Ahora a festejar con los hinchas que nos están esperando".

Por su parte, el juvenil Exequiel Palacios añadió: "No se vio el River que se está acostumbrado a ver. Era un clásico y lo jugamos a muerte. Estoy orgulloso por este grupo que tiene mucho carácter y humildad. Soy hincha de este club y ahora a festejar porque no tenemos ninguna preferencia para la final".

El portero Franco Armani, a su turno, ponderó como su mejor intervención la salvada ante una jugada de Enzo Pérez: "La de Enzo (Pérez), en contra en el primer tiempo fue la más complicada y requirió de reflejos del momento; fue una pelota difícil. Salimos a buscar el gol para cerrar la serie pero no se pudo y ellos con pelota parada nos complicaron y logramos un merecido paso a la final".

El experimentado defensa Javier Pinola se refirió a las dudas sobre su presencia en el once titular: "Se habló tanto que no estaba bien, que estaba lento y me faltaba juego. Por eso tenemos un técnico que nos evalúa todos los días y lo mínimo que puedo hacer es responderle en la cancha a él, a mis compañeros y a mi familia. Otra final que se viene; estamos feliz y contentos con este logro".