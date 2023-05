Frank Fabra, señalado tras la derrota: "Tienen que analizar el bajo nivel de algunos futbolistas"

Deportivo Pereira terminó imponiéndose a Boca Juniors en el juego válido por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores en su edición de 2023 1-0 gracias a un gol de Arley Rodríguez. Dicha derrota causo mucho revuelo en hinchas propios y ajenos del equipo 'xeneize' quienes criticaron fuertemente la actuación del equipo argentino en tierras colombianas.

En el programa 'F90' de 'ESPN' el periodista deportivo Sebastián Vignolo, defendió al 'azul y oro' y aseguró que se creó un gran drama por la derrota recientemente sufrida aunque también repartió responsabilidades a Frank Fabra debido al gol sufrido.

En el programa dirigido precisamente por Vignolo, en su intervención inicial, tuvo varias palabras levantando un poco de la derrota al conjunto argentino asegurando que si bien el club tiene las exigencias de un equipo grande, hay mucho drama cada vez que Boca cae derrotado. "Boca vive con una presión. Parece que estuviera último del grupo y no, está primero. Yo no puedo creer que cada derrota de Boca sea un Drama. No pende de un hilo la clasificación de Boca. No tiene angustia. En la Copa Libertadores todos tienen dificultades", aseguró el periodista argentino.

Sin embargo, no todo fueron 'caricias' para Boca. También cuestionó el nivel del club 'xeneize' en caso de que se clasifique a los octavos de final de la Copa Libertadores. "No se si en octavos a Boca le alcance con lo que ha mostrado en la fase de grupos. Los futbolistas son los que tienen que resolver. Almirón no tienen nada más que hacer. Boca Juniors no jugó bien, puede jugar mejor", comentó el 'pollo'.

Igualmente, pudo tener palabras con respecto al gol logrado por el Deportivo Pereira en donde se despachó contra Frank Fabra, el lateral izquierdo colombiano de Boca Juniors. "Frank Fabra tiene que entender que si la pelota le cae a él, él tiene que resolver. El duelo lo pierde Fabra en el gol. Boca tiene que analizar algunos futbolistas y de su bajo nivel".

Aun así, tuvo buenas palabras para el otro colombiano perteneciente al equipo argentino, Sebastián Villa, a quien le resaltó su capacidad de ser desequilibrante en los partidos y quien, para él, se ha convertido en parte importante del equipo. "Sebastián Villa para mi es muy desequilibrante. Es uno de los pocos que se sacan a uno o dos jugadores de encima. Se ha convertido en parte importante del club. Con él Veo un equipo con una intención. Villa no tuvo un mal partido. Es el único futbolista que marca la diferencia".

El grupo F de la Copa Libertadores tras haberse jugado la fecha cuatro de la fase de grupos terminó con Boca Juniors como puntero con siete puntos, Deportivo Pereira segundo con la misma cantidad de puntos pero con un diferencia de gol menor al cuadro 'xeneize'. Colo Colo de Chile tercero con cinco puntos y Deportivo Monagas cierra el grupo con dos puntos.