"Fue catastrófico": así calificó Hernán Torres la goleada 7-1 de Flamengo sobre Tolima

Deportes Tolima tuvo una noche para el olvido, un juego de vergüenza total en el estadio Maracaná, de Río de Janeiro, luego de caer goleado por 7-1 este miércoles con el Flamengo, en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. El equipo de Ibagué se despidió del torneo continental con una abultada derrota.

Luego del compromiso en el mítico escenario brasileño, el director técnico del Tolima, Hernán Torres, dio sus impresiones de lo que fue el partido para los suyos. El timonel se mostró compungido.

"En todos los aspectos nos superó Flamengo. No tenemos más jugadores, nos bandeamos con ellos. No fue una buena noche y aun equipo como estos no les puedes dar espacios porque te cobran, como pasó, fue catastrófico", dijo de entrada Torres a los medios de comunicación.

El estratega del cuadro 'vinotinto y otro' fue certero en afirmar las virtudes del conjunto brasileño y habló de las falencias de los suyos, que le valió el resultado abultado al final.

"Fuimos muy imprecisos, cuando atacamos perdíamos la pelota y cuando contraatacaban, nos hacían gol. Toda la posibilidad que tuvieron la metieron, en cambio nosotros desperdiciamos varias, así como en Ibagué. Todos los partidos son diferentes, pero este es el fútbol, es el juego", continuó Torres.

De otro lado, Hernán Torres aseguró que el 'Fla' es uno de los grandes candidatos para quedarse con el título de la Copa Libertadores 2022.

"Flamengo es uno de los candidatos a ganar la Libertadores, fueron contundentes pero nosotros les facilitamos las cosas para que hicieran las cosas. Fueron rápidos y precisos, se conocen. No tuvimos equilibrio, me parece que la presentación de hoy (miércoles) es importante para lo que aspiran y lo que quieren", prosiguió.

Por último, aseguró qee "estamos agobiados por lo que pasó hoy, pero mañana es otro día y otro amanecer".

¿Qué más declaraciones hubo por parte del Tolima?

De otro lado, el jugador del 'pijao', José Moya también habló de lo que el duelo contra el Flamengo en el Maracaná.

"Toca volvernos a sacudir, pararnos, en tres-cuatro días tenemos partido, la cantidad de partidos que ha tenido Tolima en este semestre han sido bastante importante, duro. Hoy (miércoles) venimos a hacer un partido más importante, poder revertir la serie, difícil por todo lo que pasó, toca pararnos y pensar en lo que viene", aseguró.

Moya también destacó las cualidades del rival: "Flamengo es uno de los equipos encopetados, uno de los grandes equipos de Sudamérica, ahora teníamos a mucho jugador golpeado, lesionado, todo eso influye un poco, estamos enfrentando a un grande, tiene a jugadores que se han recorrido el mundo jugando estas instancias; hoy (miércoles) lo demostraron, nos pasaron por encima y fueron justos ganadores".