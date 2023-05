“Germán Cano necesita ese tipo de jugadores y con Jhon Arias hacen una excelente dupla”

Fluminense ‘le dio un baile’ a River Plate, de la mano de dos de sus jugadores estrella: Germán Cano y Jhon Arias, quienes marcaron los goles del 5-1 definitivo contra el equipo ‘millonario’, en partido de Copa Libertadores.

Por eso, y tras la gran actuación, en especial del delantero argentino exMedellín, en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ hablaron con el técnico Octavio Zambrano, quien lo dirigió al goleador en sus inicios.

“Cuando tomé el cargo en el Deportivo Pereira, recién descendido, el jugador insignia de ese equipo era German Ezequiel Cano, cuando hablé con don Álvaro López le dije que podíamos negociar muchos jugadores, pero que German era el más importante. Entonces luego de unos diez años me encuentro con él en el DIM, y ciertamente no lo vi crecer porque ya era goleador, conocido en el fútbol colombiano, pero vi en el un techo más alto al que él podía aspirar y que el trabajaba todos los entrenamientos para alcanzar ese techo. No sé si ya lo alcanzó, pero lo que ha logrado es verdaderamente extraordinario”, contó de entrada.

Acá más declaraciones de Octavio Zambrano sobre Germán Cano:

*Las virtudes del goleador argentino

“Es ambidiestro, patea muy bien con pierna derecha o izquierda, también de afuera del área y adentro. Tiene potencia y colocación y eso es un plus, además es un buen cabeceador, cuando la pelota está en el radio de acción en el juego aéreo, tiene colocación y potencia. La virtud más grande es el saber encontrar esos espacios donde la pelota va a terminar eventualmente ya sea al final de la jugada o en un rebote, o donde está conglomerada la jugada pues él sabe cómo esperar el balón, no tiene que lucharlo, sino esperar a que venga bonito hacia él, y ponerla al fondo de la red. Es un jugador completo en términos de goleador”.

*La dupla de Jhon Arias y Germán Cano

“Germán necesita ese tipo de jugadores al lado de él, además de un buen servidor. Es importante tener ese acompañante en la delantera. Es un jugador diferente Arias, pero la virtud de un delantero es acoplarse al otro jugador, y el otro también sabe cómo juega su compañero. Es una excelente dupla”.

*Lo que más le conviene a Cano en cancha

“Cuando fue a Brasil me llamaron muchos preguntándome qué era lo mejor para él, y les dije que era un 4-4-2, con otro jugador que sea más potente y lo deje libre en situaciones frente al arco”.

*¿Lo deberían convocar a la Selección Argentina?

“La edad nunca debería ser un factor por el cual un jugador no sea convocado, es el presente. Lógico que viendo de acá al Mundial estamos viendo unos años más, pero creo que German Ezequiel, porque conozco su profesionalismo, físicamente está bien y lo seguirá estando, no se lesiona mucho”.